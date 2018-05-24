Детский утренник по сказкам Александра Пушкина состоится в Щапове

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Детский утренник в библиотеке при Доме культуры «Солнечный» состоится 6 июня. Культурное учреждение находится на территории музея истории усадьбы Щапово.

— Встречу «…И кот ученый свои мне сказки говорил» проведут в рамках широкой программы, которую подготовили ко дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Гостями мероприятия станут самые юные жители поселка Щапово, — рассказала сотрудница администрации муниципального образования Татьяна Чаусова.

Она уточнила, что утренник будет посвящен сказкам Александра Пушкина.

Встреча состоится по адресу: поселок Щапово, строение №13. Продолжительность мероприятия уточняется.