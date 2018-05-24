Библиотеки Юга запустили акцию «Язык моих предков»

Библиотеки Юга, в том числе и читальня № 151, запустили акцию «Язык моих предков». Об этом нашему изданию рассказала сотрудник районной библиотеки Елена Ларина

В рамках акции стартуют три конкурса: каллиграфического письма «От глаголицы до кириллицы», иллюстраций «Там, на неведомых дорожках» и чтецов «Я вновь читаю пушкинские строки».

— Для участия в конкурсе «От глаголицы до кириллицы» желающие могут прийти к нам в библиотеку, взять образцы шрифтов и ознакомиться с положением. Конкурсантам надо будет написать свое имя четыре раза: глаголицей, кириллицей (уставом и полууставом) и современным шрифтом. Все это делается на листе А4 любыми материалами и должно быть оформлено как паспарту, — сообщила Елена Геннадьевна.

Участники конкурса иллюстраций «Там, на неведомых дорожках» должны нарисовать что-то из своего любимого произведения Пушкина. Картина может быть формата А4 или А3. Рисовать можно в любой технике и любыми материалами. На рисунке обязательно должны быть фамилия, имя и отчество, названия работы и иллюстрируемого произведения, какие материалы использовались и размер работы.

В обоих конкурсах оригиналы необходимо предоставить в свою библиотеку, а фотографии работ — отправить по адресу: expert_biblio@bk.com. Все это нужно сделать до 3 июня.

Последний конкурс — «Я вновь читаю пушкинские строки» — направлен на демонстрацию творческих и артистических способностей через чтение малоизвестного стихотворения или отрывка из прозы Пушкина. Подать заявку на участие нужно до 3 июня на почту, указанную выше.

Отметим, что акция приурочена ко Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка (Пушкинскому дню России). Участниками конкурсов могут стать все желающие. Подробности можно получить по телефону: 8 (495) 318-79-29.

Фото: Библиотека №151 Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/24/41278/