Осторожно клещи: Самарские специалисты запретили гулять по Центральной набережной Волгограда

Центральная набережная Волгограда, а также аллеи на верхней террасе от музыкального театра и до 7-й Гвардейской закрыты для прогулок горожан и даже для празднующих последний звонок выпускников. Все подступы к набережной увешаны объявлениями: «Проведена акарицидная обработка. Проход на территорию воспрещен».

Уже несколько дней в парках и прогулочных зонах центра Волгограда травят клещей, а попутно ос, пчел и комаров, представители самарской компании ООО «Нильс-Восток».

— Сотрудники нашей компании ведут работы исключительно в ночное время при полном отсутствии людей на обрабатываемой территории, — пояснили представители фирмы. — Клещ обрабатывается средством «Сипаз Супер». После распыления химического препарата следует воздержаться от прогулок на обработанной территории минимум на три дня. Сотрудники нашей компании — узконаправленные специалисты, которые выезжают на задания в разные города России.

Акарицидную обработку участков от клещей специалисты обычно проводят перед пиком их активности — с конца мая до начала июня. Но, несмотря на то, что препарат считается условно безопасным для человека и домашних животных, гулять после обработки в парках может только идеально здоровый взрослый человек, не страдающий аллергическими, сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями. Всем остальным людям, особенно детям и животным можно заходить на территорию травли только через три-пять дней. А до этого, категорически не рекомендуется контактировать с травой и землей, выгуливать животных или пускать бегать детей по траве.