Сергей Шнуров подмел и вымыл Миллионную улицу

24 мая на Миллионой улице у Портика Нового Эрмитажа 24 мая прохожие заметили лидера группы «Ленинград» и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова , который вооружился метлой а потом сел за руль поливальной машины «Водоканала».

На самом деле в центре города «Собака.ru» организовала фотосессию лидера «Ленинграда», приуроченную к предстоящей премии, которая пройдет 14 июня в Театре им. Комиссаржевской. В прошлом году Сергей Владимирович поднялся на специальном подъемнике, а затем с помощью стеклоочистителя принялся счищать осевшую пыль и грязь на Ростральных колоннах (конечно же это была также наша съемка для премии).

На Youtube-канале студии «Красный квадрат» опубликовали документальный фильм «Сергей Шнуров. Экспонат», в котором сохранили куски, не прошедшие цензуру Первого канала.

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