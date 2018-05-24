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Сергей Шнуров подмел и вымыл Миллионную улицу
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Сергей Шнуров подмел и вымыл Миллионную улицу 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
24 мая на Миллионой улице у Портика Нового Эрмитажа 24 мая прохожие заметили лидера группы «Ленинград» и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова, который вооружился метлой а потом сел за руль поливальной машины «Водоканала».
На самом деле в центре города «Собака.ru» организовала фотосессию лидера «Ленинграда», приуроченную к предстоящей премии, которая пройдет 14 июня в Театре им. Комиссаржевской. В прошлом году Сергей Владимирович поднялся на специальном подъемнике, а затем с помощью стеклоочистителя принялся счищать осевшую пыль и грязь на Ростральных колоннах (конечно же это была также наша съемка для премии).
На Youtube-канале студии «Красный квадрат» опубликовали документальный фильм «Сергей Шнуров. Экспонат», в котором сохранили куски, не прошедшие цензуру Первого канала.
На прошлой неделе «Ленинград» выпустил анимационный клип на песню «Жу-Жу». Заглавную партию в песне исполнила певица ГлюкʼоZa (Наталья Ионова). Еще один куплет зачитал рэпер ST (Александр Степанов). Режиссером ролика выступил Илья Найшуллер — автор реверсного видео «Кольщик» и клипа на песню «Вояж», где актер Александр Паль грабит банки и спускает все деньги на девушек и рестораны.
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