На VK Fest в Петербурге приедут Николай Соболев, Big Russian Boss и Марьяна Ро

28 и 29 июля в Петербурге пройдет фестиваль VK Fest. Его площадкой уже по традиции станет Парк 300-летия.

На мероприятие приедут блогеры Николай Соболев , Марьяна Ро, Стас Давыдов , Вig Russian Boss, а также Ян Топлес, vJOBivay, Дима Масленников, ND production, Халберы и Сатир. Главная тема выступлений этого года — личные и профессиональные изменения на пути к популярности.

Помимо этого ожидается совместная зарядка для всех участников вместе с фитнес-блогерами Машей Соколова, Игорем Оськиным, Любовью Сидоркиной и Алексеем Столяровым

На фестивале также будет зона селфи-сессий, где участники смогут сфотографироваться с блогерами, а также выступающие обменяются с гостями VK Fest личными вещами.

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