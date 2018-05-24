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5 фактов об Энни Лейбовиц
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5 фактов об Энни Лейбовиц 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Анне-Лу Лейбовиц, известной во всем мире как Энни Лейбовиц, уже шестьдесят восемь лет. За это время гениальный фотограф, умеющий показывать знаменитостей в неожиданном ракурсе, стала не просто авторитетом в мире моды, а практически божеством.
1. Первого ребенка Энни родила в возрасте пятидесяти одного года, причем долго скрывала имя отца своей дочери. Спустя три года она призналась, что им является писатель Дэвид Рифф — сын ее лучшей подруги Сьюзен Зонтаг, скончавшейся в 2004 году. Только после ее смерти фотограф раскрыла правду.
2. У Энни невероятная власть над знаменитостями, которых она снимает. Как только она заходит в студию, их звездные замашки моментально исчезают, и они становятся шелковыми. К примеру, Стинг, обмазанный грязью, несколько часов простоял в пустыне в различных прихотливых позах, а Елизавета II по просьбе Лейбовиц легко сняла корону на съемке.
3. В 2009 году Лейбовиц чуть не лишилась всего имущества по причине долгов. Сумма составляла двадцать четыре миллиона долларов, а залогом стали все ее дома и снимки. В итоге Энни смогла договориться с заемщиком, разбила долг на части и вернула права на фотографии и свое имущество.
4. Сделанная ею фотография Джона Леннона с женой Йоко Оно стала последней в жизни певца: музыканта убили спустя пять часов.
5. Приехав в 2011 году в Петербург на открытие своей выставки в Эрмитаже, Лейбовиц посетила балет в Мариинском театре и была потрясена: «Американский балет — это три прихлопа, два притопа. А тут мне просто голову снесло». Причем она разбирается в теме. Мать отдала ее заниматься балетом к русским эмигрантам еще в раннем детстве.
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