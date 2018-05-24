5 фактов об Энни Лейбовиц

Анне-Лу Лейбовиц, известной во всем мире как Энни Лейбовиц , уже шестьдесят восемь лет. За это время гениальный фотограф, умеющий показывать знаменитостей в неожиданном ракурсе, стала не просто авторитетом в мире моды, а практически божеством.

1. Первого ребенка Энни родила в возрасте пятидесяти одного года, причем долго скрывала имя отца своей дочери. Спустя три года она призналась, что им является писатель Дэвид Рифф — сын ее лучшей подруги Сьюзен Зонтаг , скончавшейся в 2004 году. Только после ее смерти фотограф раскрыла правду.

2. У Энни невероятная власть над знаменитостями, которых она снимает. Как только она заходит в студию, их звездные замашки моментально исчезают, и они становятся шелковыми. К примеру, Стинг , обмазанный грязью, несколько часов простоял в пустыне в различных прихотливых позах, а Елизавета II по просьбе Лейбовиц легко сняла корону на съемке.

3. В 2009 году Лейбовиц чуть не лишилась всего имущества по причине долгов. Сумма составляла двадцать четыре миллиона долларов, а залогом стали все ее дома и снимки. В итоге Энни смогла договориться с заемщиком, разбила долг на части и вернула права на фотографии и свое имущество.

4. Сделанная ею фотография Джона Леннона с женой Йоко Оно стала последней в жизни певца: музыканта убили спустя пять часов.