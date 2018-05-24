Артисты Бобровского района покорили воронежцев своим выступлением

В Воронеже состоялось мероприятие в честь дня культуры Бобровского района. Яркие наряды, самобытные ремёсла, а главное — увлечённые и талантливые люди. То, чем богат Бобровский район. В субботу, 19 мая, в ходе областного творческого проекта, проводимого в Зелёном театре на территории Центрального парка города Воронежа, прошёл день культуры Бобровского муниципального района. — «Замечательно, что в каждом поселении есть свой дворец культуры, дом культуры. А замечательно это тем, что они не пустуют. В этих учреждения культуры царит творческая атмосфера. Атмосфера, которая радует не только тех, кто приходит туда, но и радует жителей поселении. Замечательно то, что с каждым годом культура совершенствуется и развивается. Развиваются ее направления. Особенно радует, что в самодеятельное искусство приходят дети, — отметила заместитель председателя совета народных депутатов Боровского муниципального района Дубровина Валентина.

Всеобщее внимание привлекал замечательный духовой оркестр. Гостей встречали забавами для детей и презентацией единственного в области народного театра кукол „Бобренок“. Так же все желающие могли водить хоровод и играть в русские народные игры вместе с фольклорным ансамблем. — Мы продолжатели нашего старейшего коллектива, которых уже участников нет. Мы любим петь песни — русские народные, фольклорные, этнографические. И вот в таком плане продолжаем дело наших бывших предков. Чисто есть пчелиновские песни. Именно на чём мы и акцентируемся. Несём в массы для людей не просто русские народные, которые поются по нотам, но мы поем просто от души, по голосам. Без всяких нот и прочих, — рассказала руководитель ансамбля „Пчелиновские канарейки“ Козадаева Татьяна. Выставка картин бобровских художников сопровождалась мастер-классом и уже к концу выставки были готовы настоящие произведения искусства.

У Зелёного театра развернулась целая ярмарка. Здесь можно было приобрести лоскутные одеяла, бобровские валенки из мастерской, хранящей свою традицию уже более 100 лет и знаменитые веники из Семено-Александровки. Балкова Елена и Николай Чувенков жители села Семено-Александровки: — А я живу там. Веники все вяжут! Ну, сейчас молодёжи оно не нужно, а старички уже слабовато. Каждый двор сажал веники. — Мои лично родители ездили в Верхотурье! И Астрахань, и Курск, и Саратов, и Казань — везде! И по всему Советскому Союзу, и на пароходах плавали, и везде побывали наши венички. И люди благодаря этим веничкам посмотрели страну. Местная гончарная мастерская привезла свои замечательные керамические изделия. Так же были представлены знаменитые бобровские гитары и изделия из лозы.

Кроме того, на ярмарке можно было узнать много нового о народном творчестве. — Кукла подорожница делается очень маленькой, чтобы она поместилась в карман. Вместо иконочки можно её брать. Делает ее мама или жена, для близкого человека. Без третьих рук! Делает мама и дает сыночку в дорогу. Вот здесь вот в сумочке находится или зерно, крупа — для сытной дороги. Или земля, чтобы дорога была легкой и удачной, — руководитель клуба „Кудесница“ Елена Шестакова . Бобровский район многогранный — литературный, туристический. У него богатая история. Одним из важнейших моментов истории края стала Великая Отечественная война. Тогда Бобров стал местом расположения штаба фронта и одним из главных узлов связи. Сегодня район, как и вся наша страна, многонациональный. А потому появление „Дома дружбы“ важное начинание. — Наше образование организовалось в 2014 году. Главные цели и задачи — это сохранение мира, дружбы и единства между всеми национальностями, проживающими на территории Бобровского района. На территории района проживают 54 национальности. И все мы стараемся жить в дружбе, мире и согласии, — отметила руководитель объединения „Дом дружбы“ Бобровского района Глущенко Эмма.