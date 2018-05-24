На фестивале «Спасская башня» впервые состоится дневное представление

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости . Впервые в дни проведения военно— музыкального фестиваля " Спасская башня" пройдет дневное представление, которое состоится 2 сентября, рассказал журналистам РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов

"Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» ежегодно проходит в сердце нашей страны — Красной площади в вечерние часы. Впервые, 2 сентября, мы отойдем от этих правил, и одно представление будет дневным. Оно будет абсолютно идентично вечернему, за исключением салюта и другой пиротехнической составляющей. Но, для дневного представления мы подготовим другие сюрпризы и изюминки", — отметил Смирнов.

Он рассказал, что это связано с популярностью фестиваля, в дни проведения которого специально планируют свою поездку в Москву не только россияне, но и наши иностранные друзья. Но, ежегодно организаторы сталкиваются с проблемой нехватки билетов на вечерний концерт.

"Мы не могли остаться в стороне проблемы нехватки билетов. Опыт прошлых лет показал, что люди искали билеты в социальных сетях и интернете, перекупали их за большие деньги у частных лиц. Также мы видим, что вечерние представления посещают семьями, в том числе с маленькими детьми. Нашим маленьким зрителям из-за позднего времени тяжело досмотреть представление до конца. Взвесив все это и проведя переговоры со всеми участниками, мы приняли решение провести 2 сентября впервые в истории фестиваля дневное представление", — резюмировал он.

Традиционно «Спасская башня» пользуется большим успехом у участников и зрителей. На Красной площади, на протяжении десяти вечеров разворачивается грандиозное и невероятно красочное музыкальное шоу, представляющее собой выступления одних из лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, «обрамленное» театральными элементами, световыми инсталляциями и салютами.

За 10 лет в фестивале приняли участие 150 коллективов из 50 стран мира, а зрителями стали более 650 000 человек. В 2018 году фестиваль пройдет с 24 августа по 2 сентября.