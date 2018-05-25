Одиннадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве с 24 августа по 2 сентября.

Традиционно «Спасская башня» пользуется большим успехом у участников, зрителей и представителей СМИ. В 2017 году гостями Фестиваля стали 2100 исполнителей, из них около 1000 — гости из-за рубежа: Австрии, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана, Чили, Швейцарии. Сводный Кельтский оркестр волынок и барабанов составили 120 музыкантов из Ирландии, Великобритании, Шотландии, Дании, Голландии и Германии, а в международную группу шотландских танцев вошли 50 девушек из Канады, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Голландии, России и Шотландии. Суммарная аудитория телетрансляции и выпусков СМИ превысила 500 млн человек.

В 2017 году Фестиваль окончательно вышел за временные и географические рамки. С большим внимаем со стороны жителей и гостей столицы в весенне-летний период прошел проект «Военные оркестры в парках города». В Дни Фестиваля российские и зарубежные коллективы выступили со своими программами на общедоступных открытых площадках Москвы — на 5 железнодорожных вокзалах и в 13 парках и садах столицы. В Парке Победы на Поклонной горе состоялось общее музыкальное шествие всех участников десятого юбилейного Фестиваля «Спасская башня». А в Центральном доме культуры железнодорожников прошел концерт сводного оркестра музыкантов Центрального военного оркестра Минобороны РФ и оркестра Корпуса карабинеров Италии.

XI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» станет ярким многонациональным музыкальным праздником 2018 года, грандиозным по своему масштабу и неповторимым по эмоциональному воздействию.

Фестиваль постоянно увеличивает и качественно улучшает дневные и вечерние активности.

Выступления на конном манеже стали неотъемлемой частью социально ориентированной культурной жизни Фестиваля. За 10 лет прошло более 200 представлений, которые посетили сотни тысяч человек. Грандиозная шоу-программа, которую уже много лет готовит Кремлевская школа верховой езды, всегда очень яркая и самобытная, в неё входят выступления не только российских, но и известных иностранных коллективов.

Дальнейшее развитие в 2018 году получит детский городок и программа «Спасская башня детям», включающая ежегодный конкурс детских и молодежных духовых оркестров, смотр детских Почетных караулов из различных регионов России. Ежедневно в тематических шатрах Детского городка будут организованы выставки, мастер-классы, конкурсы, эстафеты и игры, посетить которые совершенно свободно могут все желающие.