Романов: акция «От сердца к сердцу» стала поддержкой для нуждающихся семей с детьми

Спортивную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) открыла благотворительная акция «От сердца к сердцу», в рамках которой депутат Госдумы Михаил Романов принял участие в передаче помощи семьям, нуждающимся в поддержке для лечения детей.

«Сегодня мы вручили сертификаты на крупные суммы семьям из Колпино, где болеют дети. Один ребёнок-инвалид получит кресло-стул с санитарным оснащением, другому передадут опору-ходунки с необходимыми аксессуарами, ещё несколько выздоравливающих ребят отправятся на отдых в Крым», — рассказал на пресс-конференции на стадионе «Ижорец» в городе Колпино Романов, передаёт пресс-служба парламентария.

Депутат отметил, что за время существования акция помогла нескольким тысячам юных петербуржцев.

«Ежегодно благодаря проекту «От сердца к сердцу» оплачиваются сложные медицинские операции, закупаются дорогостоящие лекарства и медицинское оборудование для детей. Эта поддержка носит адресный характер, мы внимательно следим за судьбой наших маленьких подопечных, вместе с ними переживаем трудности и радуемся их выздоровлению», — подчеркнул зампред думского Комитета по контролю и Регламенту.

Перед стартом матча Михаил Романов зачитал приветствие участникам акции от имени первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова

«Дорогие друзья! Объединение благотворительности и спорта — отличная идея. Но самое главное, что все мы объединяемся для того, чтобы поддержать нуждающихся в лечении ребят и их родителей, помочь им обрести силы для борьбы с болезнями, вселить в их сердца надежду. Поэтому наша акция и называется «От сердца к сердцу». Это маршрут чуткости и доброты, надежды и дружбы. Желаю всем участникам акции ярких впечатлений, удачи и успехов! А нашим маленьким подопечным — скорейшего выздоровления!», — говорится в обращении.

Романов также отметил, что участие в акции большого числа людей показывает, насколько общество восприимчиво к теме благотворительности и внимательно к семьям, в которых болеют дети.

«Важно, что люди не остаются один на один со своими бедами, что мы не безразличны к тем испытаниям, которые выпали на их долю, и используем все свои возможности для того, чтобы помочь им», — отметил Михаил Романов.