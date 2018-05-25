Центр лучевой терапии будет построен на юге Петербурга

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель совета директоров мединститута имени Березина Аркадий Столпнер в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соответствующее соглашение.

Согласно контракту, медицинское учреждение будет ориентировано на помощь онкобольным, причем не только в частном порядке, а также в рамках полиса ОМС. На строительство планируется выделить на основе государственно-частного партнерства около полутора миллиардов рублей. Ежегодно центр будет обеспечивать лечение не менее шести тысяч пациентов.

Ранее Пятый канал сообщал, что на ПМЭФ правительство Санкт-Петербурга планирует подписать около 40 соглашений в сфере экономики, фармакологии, а также транспортной, социальной и спортивной инфраструктур.