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Центр лучевой терапии будет построен на юге Петербурга
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Центр лучевой терапии будет построен на юге Петербурга 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель совета директоров мединститута имени Березина Аркадий Столпнер в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соответствующее соглашение.
Согласно контракту, медицинское учреждение будет ориентировано на помощь онкобольным, причем не только в частном порядке, а также в рамках полиса ОМС. На строительство планируется выделить на основе государственно-частного партнерства около полутора миллиардов рублей. Ежегодно центр будет обеспечивать лечение не менее шести тысяч пациентов.
Ранее Пятый канал сообщал, что на ПМЭФ правительство Санкт-Петербурга планирует подписать около 40 соглашений в сфере экономики, фармакологии, а также транспортной, социальной и спортивной инфраструктур.
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