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Сексуальная Азилия Бэнкс в горячем клипе «Anna Wintour»
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Сексуальная Азилия Бэнкс в горячем клипе «Anna Wintour» 

Аpelzin.ru 30 минут назад
Скандалистка Азилия Бэнкс выпустила клип «Anna Wintour». Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=au8QGTiPhEw Новинка мало чем примечательна, если не считать того, что благодаря очень горячей главной героине, работа получилась эротичной. Композиция «Anna Wintour» стала третьим синглом в поддержку многострадального второго студийника рэперши «Fantasea II: The Second Wave», выход которого ожидается в этом году на лейбле «eOne». Ранее, Азилия выпустила синглы «Chi Chi» и «Escapades», не снискавшие успеха в хит-парадах. https://www.youtube.com/watch?v=0QTQ2YtciB4
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