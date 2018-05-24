Сексуальная Азилия Бэнкс в горячем клипе «Anna Wintour»

Скандалистка Азилия Бэнкс выпустила клип «Anna Wintour». Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=au8QGTiPhEw Новинка мало чем примечательна, если не считать того, что благодаря очень горячей главной героине, работа получилась эротичной. Композиция «Anna Wintour» стала третьим синглом в поддержку многострадального второго студийника рэперши «Fantasea II: The Second Wave», выход которого ожидается в этом году на лейбле «eOne». Ранее, Азилия выпустила синглы «Chi Chi» и «Escapades», не снискавшие успеха в хит-парадах. https://www.youtube.com/watch?v=0QTQ2YtciB4