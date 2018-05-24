Майк Шинода показал клип «Running frоm My Shаdow» 

Майк Шинода из Linkin Park выпустил новый клип «Running frоm My Shаdow». Ролик вышел скромным и весьма минималистичным, но более чем качественным. Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=4KtBBzHWmTI Композиция, записанная при участии grandson, войдёт в предстоящий дебютный сольный студийник Майка «Post Traumatic», выход которого состоится 15 июня. Грядущую пластинку музыкант назвал «переосмыслением всего того, что произошло с ним, после смерти Честора Бенингтона». Ранее, Майком был выпущен двойной сингл «Crossing a Line»/"Nothing Makes Sense Anymore". https://www.youtube.com/watch?v=I2sRc3j7IU0 https://www.youtube.com/watch?v=xMTsul4UFl8