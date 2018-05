Майская вспышка: топ событий последних выходных весны

Театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит» и мастер-класс режиссёра «Старого дома»

22 мая стартовал масштабный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит»: в местных театрах выступают профессиональные коллективы из разных городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. В программе не только спектакли: в субботу состоится мастер-класс главного режиссера театра «Старый дом» Андрея Прикотенко под названием «Режиссёр — его путь в профессии». Организаторы приглашают всех желающих.

Когда? Фестиваль с 22 по 30 мая, встреча с режиссёром — 26 мая Где? Мастер-класс пройдёт в театральном клубе «Пуля» (ДК им. Октябрьской революции, Ленина, 24) Во сколько? Расписание спектаклей можно посмотреть на сайте фестиваля, мастер-класс начнётся в 11:00 Сколько стоит? Встреча бесплатная, но нужна регистрация по электронной почте stdnsk@gmail.com. Билеты на спектакли стоят от 250 до 700 рублей (16+ и 18+)

Кольцевая гонка на джипах

Если вам не страшны холод и ранний подъём, можете съездить на необычное мероприятие — областной чемпионат по трофи-рейдам. Участников ждёт двухэтапная гонка, а гостей — эффектное зрелище, фуд-корт и места для мангалов.

Когда? 26 мая Где? В посёлке Тулинский, на территории бывшего карьера за зданием учхоза (Юбилейная, 2А) Во сколько? С 9:00 до 18:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Городской фестиваль молодых семей

В эту субботу в «Берёзовой роще» организуют фестиваль молодых семей «7Я», где дети и родители смогут весело провести время вместе и научиться чему-то интересному. В программе: мастер-классы по рукоделию (от украшений из полимерной глины до роботов из пластиковых крышечек), стилизованные фотозоны, гигантские игры (шахматы, шашки, дженга, крестики-нолики), интерактивный театр и концертная программа.

Когда? 26 мая Где? В парке «Берёзовая роща» Во сколько? С 12:00 до 14:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Средневековый фестиваль со штурмом корабля

В Заельцовском парке пройдут сразу два фестиваля: русской и средневековой культуры. Организаторы обещают гостям путешествие на десять веков назад. В программе: зрелищные воинские состязания (поединки, бои дружин и штурм корабля), исторические саги и лекции, мастер-классы от ремесленников и другие атмосферные развлечения. А ещё можно будет увидеть походный лагерь русичей, варягов и степняков.

Когда? 26 мая Где? В парке «Заельцовский» Во сколько? С 12:00 до 19:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Бесплатная интеллектуальная игра

Популярная уже несколько лет игра «Квиз» теперь проходит и бесплатно — вам нужно только собрать команду (от двух до восьми человек), вооружиться самыми разными знаниями и приехать в субботу в центр города.

Когда? 26 мая Где? В пространстве «Арт Ель» (Романова, 23) Во сколько? В 17:00 Сколько стоит? Бесплатно, но нужно зарегистрировать команду (14+)

Раздача бургеров

Если вас не пугают большие очереди, можете съездить в «МЕГУ» на открытие бургерной «Мясоroob»: ребята обещают выдать гостям тысячу булок с котлетами абсолютно бесплатно. Будет и развлекательная часть: музыку обеспечит DJ Ritm, а программу с розыгрышем призов — МС MAX Red.

Когда? 26 мая Где? В СТЦ «МЕГА» Во сколько? С 17:00 до 21:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Концерт Басты

Ледовый дворец раскачает знаменитый исполнитель, который сумел соединить несколько жанров, создать собственный лейбл и обрести огромное количество поклонников. Год назад на его концерте были заполнены все трибуны, однако билеты тогда стоили дешевле — от 1000 до 3500 рублей. О том, каким было прошлое выступление, можно узнать из репортажа НГС.

Когда? 26 мая Где? В ЛДС «Сибирь» Во сколько? В 18:00 Сколько стоит? 5000 рублей (12+)

Презентация сингла новосибирской группы He called her Jen Можно сходить и на концерт местной группы He called her Jen, которая в честь своего восьмилетия презентует новый «лёгкий и красочный трек». Коллектив интересен как минимум тем, что стал победителем музыкального фестиваля независимых групп Emergenza в Новосибирске, а потом занял пятое место на национальном финале в Москве.

Когда? 26 мая Где? В джаз-клубе «Труба» (Вокзальная магистраль, 16) Во сколько? В 20:00 Сколько стоит? 300 рублей (по репосту — 200 рублей)

Мощное файер-шоу на набережной

В субботу вечером состоится гала-концерт фестиваля «Огни Сибири». Укротители стихии из разных городов России и ближнего зарубежья выступают в Новосибирске уже четвёртый год подряд. Гостей ждут красивые номера с трюками и пиротехническими спецэффектами.

Когда? 26 мая Где? На Михайловской набережной Во сколько? С 20:30 до 22:30 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Фестиваль робототехники

С детьми можно сходить на фестиваль инженерного творчества Engeneration, на котором проходит региональный отборочный этап «Всемирной олимпиады по робототехнике» (WRO). Для гостей оборудуют интерактивную зону с развлечениями, где можно будет поиграть в гигантскую дженгу и другие «настолки», пройти квест дополненной реальности, оценить VR-игры, пострелять в тире и посмотреть выставку проектов «Лиги Роботов».

Когда? 27 мая Где? В центре спортивной подготовки «Заря» (Спортивная, 2) Во сколько? В 10:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Киберспортивный праздник в ТЦ Любителей компьютерных игр может привлечь мероприятие в «Сан Сити». Команды сойдутся в поединках за призовой фонд в 80 тысяч рублей, а зрители смогут побывать в зоне виртуальной реальности, посмотреть конкурс косплея и шоу-программу, поучаствовать в турнирах на консолях и других тематических развлечениях. Ещё один пункт программы — автограф-сессия с легендой Counter-Strike Арсением Триноженко, известным под ником ceh9.

Когда? 27 мая Где? В МФК «Сан Сити» Во сколько? В 12:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Шоу восточного танца

В Новосибирске выступит эффектная Johara — чемпионка России по Belly dance, одна из самых популярных исполнительниц восточного танца в Египте Екатерина Андреева (в Каире девушка участвует в телешоу и снимается в клипах популярных певцов). В воскресный вечер можно будет не только посмотреть шоу, но также поучаствовать в мастер-классе и пообщаться с гостьей в неформальной обстановке.

Когда? 27 мая Где? В кабаре-кафе «Бродячая собака» (Каменская, 32) Во сколько? В 17:00 Сколько стоит? 600 рублей (18+)

Благотворительный концерт фонда «Варежка»

Благотворительный фонд «Варежка» и культурное пространство «Крыша» организуют концерт молодых новосибирских групп — все собранные средства направят на помощь бездомным животным. Приобрести билеты можно только заранее в котокафе Murchim (Коммунистическая, 45).

Когда? 27 мая Где? В культурном центре «Крыша» (Нарымская, 25) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 200 рублей (0+)

Концерт группы «Кипелов»

Валерий Кипелов , который семнадцать лет был вокалистом в легендарной рок-группе «Ария», создал свой проект — было это, страшно подумать, ещё в 2002 году. Юбилейный тур в честь пятнадцатилетия коллектива продолжается — в воскресенье музыканты выступят в новосибирском Академгородке.

Когда? 27 мая Где? В Доме учёных Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 2600–3600 рублей (12+)

Импровизационное шоу в баре

«Импров шоу» устраивает новосибирская творческая команда «Контора Братьев Дивановых». Ребята утверждают, что со сцены не прозвучит ни одной заготовленной шутки — все истории будут придумывать на ходу вместе со зрителями.

Когда? 27 мая Где? В баре-ресторане Mishkin & Mishkin (Нарымская, 37) Во сколько? В 20:00 Сколько стоит? По предпродаже — 200 рублей, в день мероприятия — 300 рублей (18+)

Выставка картин японского художника, живущего в США В Городском центре изобразительных искусств открылась выставка Юдзи Хирацуки «Жизнь в городе», которая объединила ключевые работы художника последних лет и несколько картин, созданных специально для проекта в Новосибирске в рамках Года Японии в России. К примеру, он изобразил модницу, в наряде которой сочетаются западная раскованность и традиционные японские орнаменты. Подробности о выставке можно прочитать в заметке на НГС.

Когда? До 17 июня Где? В ГЦИИ (Свердлова, 13) Во сколько? С 11:00 до 19:00 Сколько стоит? 100 рублей и 70 рублей (льготный билет), 6+

Фильм «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» 12+

В прокат вышло кино о героях знаменитой саги «Звёздные войны». Фильм расскажет о похождениях юного сорвиголовы Хана Соло (Олден Эренрайк) и его верного напарника Чубакки, которые стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далёкой Галактики. Судя по трейлеру, режиссёрам удалось как минимум создать атмосферу другого мира, ради которой стоит сходить в кинотеатр. А отзывы первых зрителей говорят о том, что Олден Эренрайк справился со своей задачей. Интересно, что он стал первым актёром, который пробовался на эту роль.

Когда? С 24 мая Где? В кинотеатрах города

Экранизация романа «Черновик» 12+

Ещё одна интересная премьера недели — фильм по роману Сергея Лукьяненко «Черновик». Его режиссёр — Сергей Мокрицкий («Битва за Севастополь»). Герой истории — дизайнер компьютерных игр Кирилл (его играет Никита Волков , который прежде снимался в основном в сериалах). Молодого человека однажды забывают все, кого он знал и любил, после чего он узнаёт, что отныне должен работать таможенником между параллельными мирами. Кирилл пытается разгадать их тайну и найти того, кто ими управляет, а главное, выяснить, действительно ли Земля — всего лишь воображаемый черновик, которого в реальности вовсе не существует. По информации сайта «Кинопоиск», Лукьяненко экранизацию одобрил и даже сказал, что фильм получился «ближе к первоисточнику, чем „Дозоры“».

Когда? С 25 мая Где? В кинотеатрах города

