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Реконструкция детского санатория в Евпатории начнется в 2019 году
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Реконструкция детского санатория в Евпатории начнется в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Реконструкция детского санатория в Евпатории, переданного Ингушетии Крымом, начнется в 2019 году. Первый этап восстановления санатория обойдется в 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в кулуарах в кулуарах Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Ранее в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава Крыма Сергей Аксенов и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о передаче Ингушетии детского санатория в Евпатории, который за сезон может принять до 4 тыс. детей в возрасте от семи до 14 лет.
"На первый этап реконструкции санатория в Крыму для отдыха детей, который мы планируем начать в 2019 году, потребуется около 1 млрд рублей. Мы уже нашли 2-3 ингушских инвесторов, готовых в это вложиться", — сказал Евкуров.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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