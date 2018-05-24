Реконструкция детского санатория в Евпатории начнется в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. / ТАСС /. Реконструкция детского санатория в Евпатории, переданного Ингушетии Крымом, начнется в 2019 году. Первый этап восстановления санатория обойдется в 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в кулуарах в кулуарах Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

Ранее в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава Крыма Сергей Аксенов и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о передаче Ингушетии детского санатория в Евпатории, который за сезон может принять до 4 тыс. детей в возрасте от семи до 14 лет.

"На первый этап реконструкции санатория в Крыму для отдыха детей, который мы планируем начать в 2019 году, потребуется около 1 млрд рублей. Мы уже нашли 2-3 ингушских инвесторов, готовых в это вложиться", — сказал Евкуров.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.