Фестиваль «Я такой же, как ты» запускают в Коптеве

До 17 июня принимают работы в рамках фестиваля прикладного искусства для инвалидов «Я такой же, как ты». Он пройдет в Центре социальной помощи семье и детям района Коптево. Лучших выберут в шести номинациях.

Как сообщили в администрации ЦСПСиД, участниками могут стать представители семей, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Представленные номинации: «За сохранение промысла и возрождение мастерства»; «За лучшую новаторскую идею»; «За лучшее изображение видов Москвы»; «За лучшее декоративное изделие»; «За лучшую живописную работу»; «За лучшее коллективное творчество», — рассказал сотрудник центра.

Фестиваль организован Департаментом труда и социальной защиты населения столицы.