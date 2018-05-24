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Фестиваль «Я такой же, как ты» запускают в Коптеве
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Фестиваль «Я такой же, как ты» запускают в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
До 17 июня принимают работы в рамках фестиваля прикладного искусства для инвалидов «Я такой же, как ты». Он пройдет в Центре социальной помощи семье и детям района Коптево. Лучших выберут в шести номинациях.
Как сообщили в администрации ЦСПСиД, участниками могут стать представители семей, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
— Представленные номинации: «За сохранение промысла и возрождение мастерства»; «За лучшую новаторскую идею»; «За лучшее изображение видов Москвы»; «За лучшее декоративное изделие»; «За лучшую живописную работу»; «За лучшее коллективное творчество», — рассказал сотрудник центра.
Фестиваль организован Департаментом труда и социальной защиты населения столицы.
Творческие работы принимают по адресу: проезд Черепановых, дом 44 (кабинет № 38). Контактные лица: Галина Крутикова и Екатерина Смирнова, телефон 8 (499) 154-64-41. При подаче заявки нужно указать ФИО, возраст, контактный телефон автора; название работы, название вида творчества, технику и используемые материалы. (ео)
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