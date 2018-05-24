Шанс на жизнь: в Москве собрались ведущие хирурги

Ведущие специалисты в области кардиологии собрались в столице, где начал работу 26-й съезд сердечно-сосудистых хирургов Азии. Врачи и ученые в течение нескольких дней будут обмениваться бесценным опытом. В том числе, на примере операций наших российских хирургов.

Ульяне всего 5 дней, а ее жизнь уже висит на волоске. Сразу после рождения у девочки диагностировали сложный порок сердца. Из Севастополя маме срочно предложили лететь в Москву.

Сутки на дорогу. Кажется быстро, но в случае Ульяны счет идет на минуты. Из-за сужения аорты все органы ниже грудной клетки почти не снабжаются кровью и вот-вот могут отказать.

"В процесс осложнения могут включиться кишечник, почки, печень, поджелудочная", — объясняет Давид Беришвили, заведующий отделом экстренной хирургии интенсивной терапии детей с врожденными пороками сердца Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева.

Чтобы дать малышке шанс, срочно готовят операционную. Опытный хирург Анатолий Тогаев быстро находит проблему. Но просто увидеть мало, нужно починить детское сердце, а оно размером со спичечный коробок. Труднейшая задача.

"Дети, как говорится, ошибок не прощают. Сложно, кропотливо, страшно, но делать надо", — говорит Анатолий Тогаев, хирург Центра им Бакулева.

В соседних операционных тоже кипит работа. Если у детей самая частая проблема — врожденные пороки, то главная сердечная болезнь взрослых, конечно, инфаркт. Лекарство от него — аортокоронарное шунтирование. Такая операция когда-то проводилась Борису Ельцину . Ее исхода с трепетом ждала вся страна. Спустя 30 лет это если не рутинная, то вполне стандартная операция.

"Диагностика очень точная. Мы может сказать, в каком именно месте есть поражение сосуда. И мы можем выбрать, какой метод будет наиболее оптимальным для данного пациента", — рассказывает Рустам Ибрагимов , хирург центра им Бакулева.

Спустя час приходят новости об Ульяне. Операция прошла успешно. Девочке еще придется провести неделю в реанимации, потом в отделении интенсивной терапии. Но главное — ее жизни больше ничего не угрожает. Она будет расти и развиваться, как обычный ребенок.

Этот невероятный путь — от постановки смертельного диагноза до слов «ваш сын абсолютно здоров» — уже прошла Светлана. Ее Сашу, который мог умереть еще в родах, успели вовремя доставить в центр. Оперировал его сам Лео Бокерия. Сейчас семья готовится к выписке.

Сердечно-сосудистый центр им Бакулева крупнейший не только в стране, но и в мире. В год проводится более 5 тысяч операций на открытом сердце. Столько не делают ни в одной из ведущих клиник Европы, а уж тем более Японии или Китая. Поэтому предложение провести конгресс сердечно-сосудистых хирургов в Москве азиатские врачи приняли на ура.

Конгресс ассоциации хирургов Азии открывают в Большом театре. Хирурги из разных стран понимают друг друга с полуслова. Для тех, кто занят одни делом, языковых барьеров не существует. Конгресс продлится до 27 мая. В бакулевском центре надеются, что сообща хирурги из России и Азии смогут разработать новые, более современные протоколы лечения и склеить еще больше разбитых сердец.