Схемы движения пассажиров на 31 железнодорожном вокзале в 11 городах изменены в преддверии ЧМ-2018

Схемы движения пассажиров на 31 железнодорожном вокзале в 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 г. изменились до 25 июля, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«С 25 мая по 25 июля 2018 г. изменяются маршруты прохода пассажиров 31 железнодорожного вокзала в 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 г. в России. Временные меры объясняются повышенными требованиями транспортной безопасности — каждому гостю вокзала необходимо будет пройти процедуру входного контроля. Для удобства пассажиров на вокзалах установлено дополнительное досмотровое оборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и рентгеновские установки, что позволит увеличить пропускную способность в среднем до 50%. На время особого режима работы вокзальные комплексы также оборудованы новыми навигационными указателями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что основные изменения маршрутов движения пассажиропотоков коснулись вокзалов: Курский, Казанский, Киевский и Ленинградский — в Москве, в Саранске, в Волгограде, в Екатеринбурге, Олимпийский парк в Сочи, в Калининграде-Южном. Так, например, на Курском вокзале в Москве закрыты выходы на платформы из тоннельного перехода, соединяющего вокзал и ул. Казакова. Пассажирам для посадки в поезда необходимо пройти входной контроль в здании вокзала и воспользоваться любым из двух подземных переходов.

Также более 3 тыс. сотрудников вокзалов прошли дополнительную подготовку по клиентоориентированности, международному протоколу и обучению иностранному языку. Отдельное внимание в подготовке сотрудников было уделено вопросам обеспечения транспортной безопасности и подготовке по работе с досмотровым оборудованием. Помогать работникам вокзалов в обеспечении комфортного пребывания пассажиров во время чемпионата мира по футболу 2018 г. будут более 2 тыс. городских волонтеров.