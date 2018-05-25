Схемы движения пассажиров на 31 железнодорожном вокзале в 11 городах изменены в преддверии ЧМ-2018 

Схемы движения пассажиров на 31 железнодорожном вокзале в 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 г. изменились до 25 июля, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«С 25 мая по 25 июля 2018 г. изменяются маршруты прохода пассажиров 31 железнодорожного вокзала в 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 г. в России. Временные меры объясняются повышенными требованиями транспортной безопасности — каждому гостю вокзала необходимо будет пройти процедуру входного контроля. Для удобства пассажиров на вокзалах установлено дополнительное досмотровое оборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и рентгеновские установки, что позволит увеличить пропускную способность в среднем до 50%. На время особого режима работы вокзальные комплексы также оборудованы новыми навигационными указателями», — говорится в сообщении.
Уточняется, что основные изменения маршрутов движения пассажиропотоков коснулись вокзалов: Курский, Казанский, Киевский и Ленинградский — в Москве, в Саранске, в Волгограде, в Екатеринбурге, Олимпийский парк в Сочи, в Калининграде-Южном. Так, например, на Курском вокзале в Москве закрыты выходы на платформы из тоннельного перехода, соединяющего вокзал и ул. Казакова. Пассажирам для посадки в поезда необходимо пройти входной контроль в здании вокзала и воспользоваться любым из двух подземных переходов.
Также более 3 тыс. сотрудников вокзалов прошли дополнительную подготовку по клиентоориентированности, международному протоколу и обучению иностранному языку. Отдельное внимание в подготовке сотрудников было уделено вопросам обеспечения транспортной безопасности и подготовке по работе с досмотровым оборудованием. Помогать работникам вокзалов в обеспечении комфортного пребывания пассажиров во время чемпионата мира по футболу 2018 г. будут более 2 тыс. городских волонтеров.
Ранее в интервью Агентству городских новостей «Москва» начальник службы организации обслуживания на вокзалах дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Александр Клинцов сообщил, что на ряде вокзалов изменится схема движения пассажиров, однако на Белорусском, Казанском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском вокзалах изменений не будет.