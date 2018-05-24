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«На днях видела у него дверь нараспашку»: соседка рассказала о взявшем семью в заложники москвиче
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«На днях видела у него дверь нараспашку»: соседка рассказала о взявшем семью в заложники москвиче 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Москвича, который взял в заложники свою семью, зовут Александр Боровой. Соседка мужчины рассказала «360», что он сейчас он работает художником, а несколько лет назад снимался в передаче о ремонте.
Женщина уточнила, что не была близко знакома с художником, лишь «иногда его встречала», она «здоровались и все». Однако женщина уточнила, что у Борового некогда были сын и жена, но с супругой он развелся, а сын вырос и уехал.
За несколько дней до происшествия соседка видела, что в квартира мужчины была открыта и совершенно пуста.
«Он один живет. Мне показалось, что у него ремонт идет: я на днях видела, что у него дверь нараспашку, мебели никакой нет и как будто полы настилают», — рассказала женщина.
В настоящий момент, по ее словам, сотрудники правоохранительных органов находятся у его двери.
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