«На днях видела у него дверь нараспашку»: соседка рассказала о взявшем семью в заложники москвиче

Москвича, который взял в заложники свою семью, зовут Александр Боровой . Соседка мужчины рассказала «360», что он сейчас он работает художником, а несколько лет назад снимался в передаче о ремонте.

Женщина уточнила, что не была близко знакома с художником, лишь «иногда его встречала», она «здоровались и все». Однако женщина уточнила, что у Борового некогда были сын и жена, но с супругой он развелся, а сын вырос и уехал.

За несколько дней до происшествия соседка видела, что в квартира мужчины была открыта и совершенно пуста.

«Он один живет. Мне показалось, что у него ремонт идет: я на днях видела, что у него дверь нараспашку, мебели никакой нет и как будто полы настилают», — рассказала женщина.