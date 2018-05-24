«Я захватил заложников». Мужчина сознался в захвате семьи москвичей в соцсети 

Сотрудники полиции и Росгвардии вечером 24 мая провели операцию по освобождению трех человек, захваченных в заложники на востоке Москвы. Семья москвичей удерживалась вооруженным мужчиной в квартире жилого дома №15 по улице Молостовых. В результате инцидента отец семейства погиб, его супруга и ребенок не пострадали. Захватчик задержан. По предварительной информации, он ранил себя ножом.
При задержании злоумышленник нанес себе ножевое ранение и в настоящее время доставляется в медучреждение
— из сообщения
пресс-службы
управления МВД по Москве.
Перед началом операции мужчина вышел на связь с представителями полиции и заявил, что готов вести переговоры только через свой аккаунт в социальной сети «Одноклассники».
Телеканалу «360» стало известно, что захватчиком является некий Александр Боровой. Мужчине 48 лет. Он работал художником в ЗАО «Издательский дом „Мегаполис-Экспресс“
На его имя зарегистрированы два охотничьих карабина „Сайга“. По словам соседей, Боровой был тихим, с женой развелся.
На своей странице в социальной сети Боровой написал о содеянном, указал адрес и путано объяснил причину своих действий.
»Я захватил заложников
Молостовых 15-1 289. Мне только нужно задать несколько вопросов ментам: почему они не защитили меня от черных риелторов?» — написал мужчина.
Скорее всего, он писал второпях, поскольку запись сделана с огромным количеством ошибок. В записях за несколько дней до этого прослеживается история, в которой замешаны люди, собиравшиеся выселить Борового из собственной квартиры. По его словам, он неоднократно обращался за помощью в правоохранительные органы, но ответа не получил. Захватчик пишет, что на его квартиру было совершено нападение, а его самого грозились убить. Позже в квартире выключили воды и электричество.
Сын Борового рассказал о том, что отец странно вел себя в последнее время.
«Я продал долю в квартире семье. Когда мы приехали с новыми покупателями, он не открывал дверь, пришлось с полицией вскрывать. А там оказался он», — вспомнил сын.
Возможно, это событие нашло отражение в записи Борового в «Одноклассниках».
«Вчера днем, 12 мая в субботу, ворвались в квартиру и пообещали что вечером придут меня убивать. Но пока не получилось. Смерти я совершенно не боюсь, Но жаль что пока нет толкового наследника. Мои антикварные коллекции стоят гораздо дороже, чем моя московская недвижимость», — пишет Боровой.
Дальше он жалуется на жизнь и рассказывает о том, что он хочет выжить.
«90-е годы возвращаются в Москву. Менты продажные. А жить
как-то надо. Есть вещи, которыми нельзя поступаться. Меня хотят лишить цели и смысла жизни. Ни за что-то, а просто я попал на пути не тем людям. Поэтому если вы услышите обо мне что-то плохое — не верьте! Я просто человек и художник с 1973 года, который хотел жить как человек и рисовать. Но судьба распорядилась
по-другому. Надеюсь, что все будет хорошо, и я выживу. А беспредел удастся разрулить! Или не удастся», — написал мужчина.
Соседи захваченной в заложники семьи рассказали, что полиция оцепила девятый подъезд дома.
«Была полиция, две скорых, потом приехала реанимация. Огородили желтой лентой, всех разогнали», — сказала одна из женщин.
Она добавила, что в подъезд не могли попасть даже местные жители. При этом женщина подчеркнула, что никаких выстрелов слышно не было.
По данным СМИ, Боровой
все-таки
выстрелил в захваченного мужчину, который скончался от потери крови еще до того, как семью освободили заложники.