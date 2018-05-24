«Я захватил заложников». Мужчина сознался в захвате семьи москвичей в соцсети

Сотрудники полиции и Росгвардии вечером 24 мая провели операцию по освобождению трех человек, захваченных в заложники на востоке Москвы. Семья москвичей удерживалась вооруженным мужчиной в квартире жилого дома №15 по улице Молостовых. В результате инцидента отец семейства погиб, его супруга и ребенок не пострадали. Захватчик задержан. По предварительной информации, он ранил себя ножом.

При задержании злоумышленник нанес себе ножевое ранение и в настоящее время доставляется в медучреждение

— из сообщения

пресс-службы

Перед началом операции мужчина вышел на связь с представителями полиции и заявил, что готов вести переговоры только через свой аккаунт в социальной сети «Одноклассники».

Телеканалу «360» стало известно, что захватчиком является некий Александр Боровой . Мужчине 48 лет. Он работал художником в ЗАО «Издательский дом „Мегаполис-Экспресс“

На его имя зарегистрированы два охотничьих карабина „Сайга“. По словам соседей, Боровой был тихим, с женой развелся.

На своей странице в социальной сети Боровой написал о содеянном, указал адрес и путано объяснил причину своих действий.

»Я захватил заложников

Молостовых 15-1 289. Мне только нужно задать несколько вопросов ментам: почему они не защитили меня от черных риелторов?» — написал мужчина.

Скорее всего, он писал второпях, поскольку запись сделана с огромным количеством ошибок. В записях за несколько дней до этого прослеживается история, в которой замешаны люди, собиравшиеся выселить Борового из собственной квартиры. По его словам, он неоднократно обращался за помощью в правоохранительные органы, но ответа не получил. Захватчик пишет, что на его квартиру было совершено нападение, а его самого грозились убить. Позже в квартире выключили воды и электричество.

Сын Борового рассказал о том, что отец странно вел себя в последнее время.

«Я продал долю в квартире семье. Когда мы приехали с новыми покупателями, он не открывал дверь, пришлось с полицией вскрывать. А там оказался он», — вспомнил сын.

Возможно, это событие нашло отражение в записи Борового в «Одноклассниках».

«Вчера днем, 12 мая в субботу, ворвались в квартиру и пообещали что вечером придут меня убивать. Но пока не получилось. Смерти я совершенно не боюсь, Но жаль что пока нет толкового наследника. Мои антикварные коллекции стоят гораздо дороже, чем моя московская недвижимость», — пишет Боровой.

Дальше он жалуется на жизнь и рассказывает о том, что он хочет выжить.

«90-е годы возвращаются в Москву. Менты продажные. А жить

как-то надо. Есть вещи, которыми нельзя поступаться. Меня хотят лишить цели и смысла жизни. Ни за что-то, а просто я попал на пути не тем людям. Поэтому если вы услышите обо мне что-то плохое — не верьте! Я просто человек и художник с 1973 года, который хотел жить как человек и рисовать. Но судьба распорядилась

по-другому. Надеюсь, что все будет хорошо, и я выживу. А беспредел удастся разрулить! Или не удастся», — написал мужчина.

Соседи захваченной в заложники семьи рассказали, что полиция оцепила девятый подъезд дома.

«Была полиция, две скорых, потом приехала реанимация. Огородили желтой лентой, всех разогнали», — сказала одна из женщин.

Она добавила, что в подъезд не могли попасть даже местные жители. При этом женщина подчеркнула, что никаких выстрелов слышно не было.

По данным СМИ, Боровой

все-таки

выстрелил в захваченного мужчину, который скончался от потери крови еще до того, как семью освободили заложники.