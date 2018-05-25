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Захвативший заложников мужчина и раньше угрожал своим соседям — очевидец
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Захвативший заложников мужчина и раньше угрожал своим соседям — очевидец 

Москва24 19 минут назад
Фото: Москва24
Художник Александр Боровой, захвативший заложников на востоке столицы, и раньше угрожал живущей в его квартире семье. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал один из соседей мужчины.
По его словам, долю в квартире семье из троих человек продал сын. Сосед добавил, что сами члены семьи были хорошими людьми, а вот хозяин квартиры не следил за своим жильем.
Он также подтвердил информацию о том, что задержанный был художником. «Да он рисовал очень большие картины, хорошие. К нему даже телевидение приезжало», — отметил мужчина.
С новыми жильцами же Боровой не поладил сразу. Он и раньше угрожал сжечь или взорвать квартиру, если они не съедут, подчеркнул очевидец.
Выяснились также некоторые подробности о личности художника. Ему 57 лет, родился мужчина в Иркутске, изначально собирался стать журналистом. Творчеством начал заниматься с пяти лет и разработал собственные техники вышивания.
У Борового были ученики, подражатели и последователи. Мужчина является членом Союза художников и графиков России с 1999 года. Также принадлежит к американской гильдии мастеров декоративно-прикладного искусства.
По данным ТАСС, в полиции во время инцидента сначала узнали о выстрелах. И только потом выяснилось, что сделавший их мужчина удерживает заложников.
Ранее сообщалось, что на улице Молостовых в доме 15 мужчина захватил в заложники семью из троих человек, проживавшую с ним в одной квартире. Отмечалось, что Боровой стрелял, предположительно из карабинов «Сайга».
По предварительной версии, причиной конфликта стала доля в квартире, которую сын Александра Борового продал посторонней семье с ребенком. Мужчина чистоту сделки не признавал и пытался избавиться от новых жильцов.
Сам злоумышленник сообщил в социальных сетях, что стал жертвой черных риелторов и взял заложников, чтобы пообщаться с полицией, не защитившей его от мошенников.
Полиции удалось задержать Борового. При этом было установлено, что один из заложников погиб от рук злоумышленника. Сам он также отправился в больницу, поскольку нанес себе ножевое ранение в шею. Женщина и ребенок не пострадали.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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