Очень откровенно! Райан Рейнольдс рассказал о семейных проблемах

Звезда фильма «Дэдпул» Райан Рейнольдс (41) на днях дал откровенное интервью изданию The Journal, в котором рассказал о трудном детстве, семье и почему он всегда отшучивается. Рейнольдс признался, что сложные отношения с отцом до сих пор не дают ему покоя.

«Мой папа был жестким парнем. Бывший коп, бывший боксер. Расти в таком доме — значит никогда не расслабляться. Мне никогда не было легко. Это не должно быть какой–то слезливой историей — каждому даются испытания по силам, и я ничем не отличаюсь в этом отношении. И я знаю, что на протяжении всей моей жизни я буду испытывать это чувство тревоги», — рассказал актёр.

По словам Райана, для него тревога — хороший двигатель. Рейнольдс рассказал и о своем юморе, который стал его визитной карточкой! «Я буду искать шутку в любой вещи, чтобы не искать грусть и печаль», — отметил актер.

Кстати, недавно Райан признался New York Times , что страдает от панических атак. Рейнольдс рассказал, что страдает от этого заболевания давно, а также поделился, что бывали и тяжелые периоды, но сейчас он научился с ним справляться. По мнению актера, причиной этого расстройства стал именно его отец.

«Чтобы избежать его криков или вообще любого беспокойства, я занимался такими вещами, которыми и не должен был, по факту. Стриг лужайку, натирал до блеска один весь дом», — поделился актер.

Несмотря на трудное детство, у Рейнольдса получилось создать собственную крепкую семью. Напомним, вместе с актрисой Блейк Лайвли (30) (они поженились в сентябре 2012-го) актер воспитывает трехлетнюю Джеймс и малышку Инес, которая родилась в конце сентября 2016 года.

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