Ещё
Очень откровенно! Райан Рейнольдс рассказал о семейных проблемах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Очень откровенно! Райан Рейнольдс рассказал о семейных проблемах 

Peopletalk 29 минут назад
Фото: Peopletalk
Звезда фильма «Дэдпул» Райан Рейнольдс (41) на днях дал откровенное интервью изданию The Journal, в котором рассказал о трудном детстве, семье и почему он всегда отшучивается. Рейнольдс признался, что сложные отношения с отцом до сих пор не дают ему покоя.
«Мой папа был жестким парнем. Бывший коп, бывший боксер. Расти в таком доме — значит никогда не расслабляться. Мне никогда не было легко. Это не должно быть какой–то слезливой историей — каждому даются испытания по силам, и я ничем не отличаюсь в этом отношении. И я знаю, что на протяжении всей моей жизни я буду испытывать это чувство тревоги», — рассказал актёр.
По словам Райана, для него тревога — хороший двигатель. Рейнольдс рассказал и о своем юморе, который стал его визитной карточкой! «Я буду искать шутку в любой вещи, чтобы не искать грусть и печаль», — отметил актер.
Кстати, недавно Райан признался New York Times, что страдает от панических атак. Рейнольдс рассказал, что страдает от этого заболевания давно, а также поделился, что бывали и тяжелые периоды, но сейчас он научился с ним справляться. По мнению актера, причиной этого расстройства стал именно его отец.
«Чтобы избежать его криков или вообще любого беспокойства, я занимался такими вещами, которыми и не должен был, по факту. Стриг лужайку, натирал до блеска один весь дом», — поделился актер.
Несмотря на трудное детство, у Рейнольдса получилось создать собственную крепкую семью. Напомним, вместе с актрисой Блейк Лайвли (30) (они поженились в сентябре 2012-го) актер воспитывает трехлетнюю Джеймс и малышку Инес, которая родилась в конце сентября 2016 года.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ochen-otkrovenno-rajan-rejnolds-rasskazal-o-semejnyh-problemah/
Peopletalk: последние новости
Валерия Гай Германика, Митя Фомин и Натали Неведрова на презентации клипа Дианы Арбениной «Кадриль»: вечеринка уже сегодня Новый номер GQ – пародия на Vanity Fair. Найди три лишних руки!
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру41
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели2
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение