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Райан Рейнольдс публично рассказал о сложных отношениях в семье
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Райан Рейнольдс публично рассказал о сложных отношениях в семье 

Журнал ОК! 48 минут назад
Исполнитель роли Дедпула стал героем свежего выпуска газеты The Journal. Райан Рейнольдс признался, что сложные отношения с отцом до сих пор не дают ему покоя.
— Мой папа был крутым парнем. Он был хорош во многом, но жестоким с нами. Это не должно быть какой–то слезливой историей — каждому даются испытания по силам, и я ничем не отличаюсь в этом отношении. Но я рос в таком доме, где никогда не расслаблялся и мне никогда не было легко. И я знаю, что на протяжении всей моей жизни я буду испытывать это чувство тревоги, — сказал актёр.
Райан Рейнольдс
Райан, который часто удивляет общественность своими остроумными высказываниями, рассказал, что для него значит юмор.
—Я буду искать шутку в любой вещи, чтобы не искать грусть и печаль, — отметил он.
Говоря о чувстве тревоги, Рейнольдс подчеркнул, что тревога может стать отличным двигателем, если ей научиться управлять.
Недавно актёр признался, что страдает от панических атак, и рассказал, как справлялся с ними раньше.
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