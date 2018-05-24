Райан Рейнольдс публично рассказал о сложных отношениях в семье

Исполнитель роли Дедпула стал героем свежего выпуска газеты The Journal. Райан Рейнольдс признался, что сложные отношения с отцом до сих пор не дают ему покоя.

— Мой папа был крутым парнем. Он был хорош во многом, но жестоким с нами. Это не должно быть какой–то слезливой историей — каждому даются испытания по силам, и я ничем не отличаюсь в этом отношении. Но я рос в таком доме, где никогда не расслаблялся и мне никогда не было легко. И я знаю, что на протяжении всей моей жизни я буду испытывать это чувство тревоги, — сказал актёр.

Райан Рейнольдс

Райан, который часто удивляет общественность своими остроумными высказываниями, рассказал, что для него значит юмор.

—Я буду искать шутку в любой вещи, чтобы не искать грусть и печаль, — отметил он.

Говоря о чувстве тревоги, Рейнольдс подчеркнул, что тревога может стать отличным двигателем, если ей научиться управлять.

Недавно актёр признался, что страдает от панических атак, и рассказал, как справлялся с ними раньше.