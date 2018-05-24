Символом фестиваля «Золотая хохлома» стала уникальная ладья семеновских мастеров

Владимиру Жириновскому. Для первого фестиваля была изготовлена ложка длиной 265 см, символом второго стала братина (чаша) диаметром более 2 метров, третий фестиваль удивил гостей суперматрешкой, к двенадцатому была изготовлена двухметровая матрешка-неваляшка. В прошлом году символом фестиваля стал 2-метровый глобус-мяч. Сейчас он встречает гостей Нижнего Новгорода на обновленном железнодорожном вокзале. А маленькую копию подарили президенту России Владимиру Путину , еще меньше — лидеру ЛДПР

В этом году символом XV фестиваля станет ладья-парусник. Над ее изготовлением целый месяц трудятся семь мастериц. Размеры ладьи — метр девяносто на метр восемьдесят. Для ее оформления художники применили практически все виды росписи, которыми владеют мастера фабрики. Установлен символ фестиваля будет на главной площади Семенова. Сфотографироваться с уникальной ладьей сможет каждый желающий.

Фестиваль состоится 9 июня в Семенове. В этом году он продлится всего один день. В программе — мастер-классы и экскурсии по музеям города. Это историко-художественный, народного быта (дом Семена Ложкаря), музейно-туристский центр «Золотая Хохлома», частный музей народных ремесел, фабрика «Золотая Хохлома». На фабрике можно пройти по цехам, где изготавливают хохломскую посуду и сувениры. Традиционно в музеях Семенова будут представлены эксклюзивные выставочные экспозиции народных промыслов, которые привозят специально на фестиваль «Золотая Хохлома» предприятия из многих регионов России.

Для детей будут организованы специальные детские городки, где ребята могут поиграть под присмотром, пока родители осматривают экспозицию. Также будут организованы ярмарка народных художественных промыслов, фестиваль гармонистов и ресторанный дворик с блюдами, приготовленными по старинным рецептам, сообщает Ассоциация народных художественных промыслов.

В празднике примут участие мастера со всей России. Можно будет увидеть и знакомые многим хохлому, гжель, городецкую роспись, и уникальные промыслы, которые еще недавно считались утраченными.

Например, семья Щипановых из Балахны возрождает чернолощеную керамику. Это уникальная древняя технология дровяного бескислородного обжига керамических изделий. В ассортименте семейной мастерской вазы, кофейники, чайники, сервизы, подсвечники, турки, коньячные наборы, свистульки и другие сувениры. Работы мастеров находятся в частных коллекциях в России, Испании, Германии, Чехии, Финляндии, Турции. Мастер-класс от Щипановых тоже включен в программу фестиваля.