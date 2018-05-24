В Тольятти открылась спортплощадка с видом на горы

Новое место притяжения для всего Тольятти. В Комсомольском районе города на набережной открылась спортивная площадка с видом на Жигулевские горы и акваторию Волги. Реализация проекта началась в 2016 году, на него потрачено 2 миллиона рублей. Как жители города проводят свой досуг теперь, узнал наш корреспондент Дмитрий Лобанов

Лучшего места для спортивной площадки не придумаешь. Рядом лес, Волга и набережная.

Один из инициаторов проекта — Илья Симкович. Идея спортивной площадки появилась два года назад. На протяжении этого времени — согласование объекта в администрации района и поиск спонсоров. С задачей, считает Илья, они справились на сто процентов.

"Площадка представляет из себя комплекс мафов и тренажеров, также детское оборудование. Здесь могут заниматься спортом как взрослые, так и дети. Потому что, как мы знаем, спорт прививается в жизнь человека с малого возраста, поэтому решили начать с детской части, а потом уже для серьезных видов спорта приобрели другие мафы", — рассказывает Илья.

Реализацию такого проекта невозможно представить без сторонней помощи. Корпорация «Тольяттиазот» — один из главных спонсоров спортивного объекта. В компании отмечают, что развитие спорта в Комсомольском районе и Тольятти в целом — один из главных приоритетов социальной политики организации. Поэтому впереди новые проекты на благо города.