В воронежских магазинах появятся экологически чистые узбекские продукты

Горожане уже оценили товар на дегустации. Экзотика с востока — как доступный, экологически чистый продукт. Узбекские овощи и фрукты, а также орехи, кондитерские изделия и минеральная вода скоро появятся на воронежских прилавках. За эту задачу взялся основной государственный экспортёр Узбекистана — компания UZagro. Там гарантируют — вся продукция выращивается на открытом грунте с применением только органических удобрений, а потом экспортируется в современной, сохраняющей свежесть упаковке. Убедиться в этом воронежцы могли на дегустации. Это третье подобное мероприятие, компания уже представляла свою продукцию в Москве и Пекине. В рамках расширения российско-узбекского партнёрства всё это скоро появится в магазинах и ресторанах Воронежа.

— Узбекские натуральные продукты популярны как на российском, так и на зарубежном рынках. По вкусовым качествам они отличаются от других продуктов. Это высокое качество, своевременная поставка и органический продукт, — рассказал директор по маркетингу и экспорту компании UZagroСултон Назаров.