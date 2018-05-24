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В России предложили повысить возраст совершеннолетия
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В России предложили повысить возраст совершеннолетия 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Представители парламентского комитета по охране здоровья поддержали идею повышения возраста совершеннолетия. По мнению чиновников, физиологическое развитие человека заканчивается именно в это время, сообщает "РИА Новости".
Ранее Минздрав предложил увеличить возраст совершеннолетия на три года. В ведомстве предложили запрещать продажу алкоголя и табака до 21 года. Кроме того, граждане от 18 до 21 года также должны проходить осмотры в детских медицинских учреждениях.
В подавляющем большинстве стран мира алкоголь и табак разрешены к употреблению с 18 лет. Подросткам до 20 лет запрещено употреблять алкоголь в Японии и до 21 года в США.
Читайте наши советы по борьбе с детскими алкоголизмом: Что делать, если ребенок начал выпивать?
Фото: picture-alliance / dpa
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