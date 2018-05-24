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Около 300 акушеров-гинекологов приняли участие в профильной конференции в Дагестане
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Около 300 акушеров-гинекологов приняли участие в профильной конференции в Дагестане 

ТАСС 52 минуты назад
МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Конференция, посвященная гинекологической службе Дагестана, прошла в Республиканском перинатальном центре «Мама Патимат» в Махачкале. Участие в ней приняли около 300 акушеров-гинекологов со всей республики, сообщили в пресс-службе перинатального центра.
"Около 300 акушеров-гинекологов стали участниками региональной конференции на тему «Анализ гинекологической службы в Дагестане за 2017 год», которая прошла сегодня в перинатальном центре «Мама Патимат», — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, на конференции обсуждались вопросы организации оказания медицинской помощи беременным, профилактики преждевременных родов, бесплодия, распространенности абортов и в целом состояния акушерско-гинекологической службы региона.
Главврач Республиканского перинатального центра Низам Османов сообщил, что в 2017 году в Дагестане зафиксирована самая низкая младенческая смертность за всю историю здравоохранения республики. «Благодаря высокотехнологичному оборудованию наши специалисты выхаживают детей с экстремально низкой массой тела. Количество спасенных детских жизней с каждым днем увеличивается. Уже на свет появились более 3 тыс. малышей», — сказал он.
Младенческая смертность в Дагестане за последние пять лет снизилась на 34%, достигнув исторического минимума. Такие темпы снижения младенческой смертности, как отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время рабочей поездки в Махачкалу в марте этого года, «вызывают глубокое уважение».
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