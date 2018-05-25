Видео: Робби Уильямс выступает на 25-летии Мегафона

В новом петербургском планетарии проходит юбилейная вечеринка российского сотового оператора Мегафон в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Главная интрига вечера — это долгожданное для Петербурга выступление, хоть и на закрытом party мировой звезды и хулигана Робби Уильямса . И он не заставил себя долго ждать.

Уже прозвучали со сцены его самые популярные хиты, но все ждут одного, взбудоражащего весь мир — «Party like a Russian» («Веселись, как русский»).

Перед его приездом на выступление в Северную столицу западные СМИ не удержались от комметариев. Так, ританская газета The Guardian . посвятила его концерту огромную статью, в которой анонсировала его выступление раньше всех и даже предположила кто же тот богатый русский в песне хулигана Робби.

Культурная программа ПМЭФ в 2018 году достаточно обширна. Детали смотрите в сюжете Пятого канала.