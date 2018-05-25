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Видео: Робби Уильямс выступает на 25-летии Мегафона
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Видео: Робби Уильямс выступает на 25-летии Мегафона 

Пятый канал 46 минут назад
Фото: Пятый канал
В новом петербургском планетарии проходит юбилейная вечеринка российского сотового оператора Мегафон в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Главная интрига вечера — это долгожданное для Петербурга выступление, хоть и на закрытом party мировой звезды и хулигана Робби Уильямса. И он не заставил себя долго ждать.
Уже прозвучали со сцены его самые популярные хиты, но все ждут одного, взбудоражащего весь мир — «Party like a Russian» («Веселись, как русский»).
Перед его приездом на выступление в Северную столицу западные СМИ не удержались от комметариев. Так, ританская газета The Guardian. посвятила его концерту огромную статью, в которой анонсировала его выступление раньше всех и даже предположила кто же тот богатый русский в песне хулигана Робби.
Культурная программа ПМЭФ в 2018 году достаточно обширна. Детали смотрите в сюжете Пятого канала.
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