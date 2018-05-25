Чуи, мы в коме

Disney взвинтил темп выхода новых серий «Звездных войн»: не прошло и полугода после премьеры «Последних джедаев», а в прокате уже новый фильм франшизы — неномерной экскурс в молодые годы Хана Соло. Кроме того: экранизация Сергея Лукьяненко и комедия о защите детей от дефлорации.

Утопленная в пятидесяти оттенках серого планета-верфь Кореллия (почти Карелия!) живет по законам, установленным владычицей местного криминального подполья, — гигантской водоплавающей гусеницы с несколько несоответствующим внешнему виду погонялом Леди Проксима. Своими многочисленными рабами — беглецами-малолетками со всех уголков далекой-далекой галактики — диктаторша управляет жесткой рукой: в обмен на кров и еду от всех воспитанников Проксимы требуется беспрекословное послушание. Представьте сами, как подобный образ жизни подходит Хану Соло (Олден Эренрайк), будущей звезде космической контрабанды и ближайшему другу Люка Скайуокера. Пока, впрочем, юный Хан еще даже не обзавелся фамилией и мечтает лишь о том, чтобы выбраться с Кореллии вместе со своей девушкой Ки'рой ( Эмилия Кларк ) — и однажды обзавестись собственным кораблем. Попытка бегства удастся лишь частично — Ки'ра по воле обстоятельств в космопорт не попадет — и Хан начнет многолетний путь к воссоединению с любимой, на котором ему встретятся банда авантюристов во главе с циником Бекеттом ( Вуди Харрельсон ), 190-летний вуки Чубакка и капитанствующий на корабле «Тысячелетний сокол» шулер Ландо Калрисян ( Дональд Гловер ).

Встречи с уже знакомыми фигурантами вселенной «Звездных войн», пожалуй, служат «Хану Соло» самым надежным из многочисленных аттракционов: вот явление старины Чуи обставлено на манер выхода чудовища из тьмы какого-нибудь хоррора, вот Дональд Гловер придает подзабытому со времен классической трилогии щеголю Ландо отчеканенного «Атлантой» обаяния, вот камера любовно скользит по идеально белым коридорам «Сокола», вот наконец в робком взгляде артиста Эренрайка нет-нет, да и мелькнет такая знакомая в исполнении Харрисона Форда нахальная искорка. Эта радость узнавания — пусть уже и проэксплуатированная Disney в двух новых номерных эпизодах «Звездных войн», причем с оригиналами вместо копий — оказывается по-прежнему способна провоцировать у зрителя выброс эндорфинов, непроизвольное и столь необходимое оживление внимания. Необходимое — потому что основная сюжетная линия, по правилам приквелов лишенная далеко идущих последствий, интригу генерирует в, прямо скажем, диетическом режиме, да и то, в основном, через редкие крупицы неожиданного, вроде почти романтических отношений Ландо и его штурмана-робота, юмора.

Более того, даже дорогостоящий, обильный экшен здесь выполняет строго прикладную функцию — шокировать насилием диснеевский фильм, понятно, не может, но и захватить дух размахом или изощренностью боев, в отсутствие четкого, последовательного режиссерского видения (которое у Райана Джонсона в «Последних джедаях» проявлялось как минимум на уровне колористики — вспомните залитую черным и алым сцену сражения в тронном зале) оборачиваясь скорее мельтешением тел в пространстве, чем подлинной хореографией. Это прискорбное качество «Хана Соло», наверное, можно было предсказать, как только стало известно, что Disney прямо по ходу съемок решил заменить Фила Лорда Кристофера Миллера на куда более сговорчивого и надежного (но давно избавившегося от такой ерунды, как режиссерский почерк) Рона Ховарда Лорд и Миллер, как известно, планировали превратить Хана в космический аналог Эйса Вентуры — и что бы там ни думали фанаты франшизы, в этом кощунственном подходе Силы было бы, скорее всего, больше, чем в той унылой запоздалой агиографии, какой выглядит финальная версия «Соло».

Москва, наши дни. Гейм-девелопер Кирилл ( Никита Волков ) не знает горя: на работе хвалят, родители любят, друзья уважают. Но стоит его девушке Ане ( Ольга Боровская ) объявить игроделу о расставании, как все в его налаженной жизни начинает идти кувырком: в квартире обнаруживается незнакомая женщина с документами на собственность жильем, родственники, коллеги и кореша, даже собака перестают узнавать, исчезают и все следы мужчины в разнообразных базах данных (вместе с отметками в паспорте!). Лишь только навигатор на телефоне мелькает огоньком надежды — что ж, в таинственной точке назначения, которая оказывается башней с видом на Кремль, стертого из прежней жизни Кирилла ждет эффектная блондинка (Северия Янушаускайте), раскрывающая бедолаге природу происходящих с ним событий. Теперь он — функционал, тайный таможенник между несколькими параллельными измерениями: в одной у стен Кремля развернулся натуральный песочный пляж с пальмами, в другой осваивает новые технологии имперская Россия, в третьей, напротив, пошел второй век советской власти. Какой же из миров служит остальным черновиком? Кириллу более-менее все равно — он хочет не фантастики, а Аню.

«Черновик» режиссера «Битвы за Севастополь» Сергя Мокрицкого — первая со времен «Дозоров» полноценная экранизация популярного фантаста Лукьяненко, и почерк последнего в фильме узнается: здесь тоже действует выдернутый из обыденной жизни ради балансировки между мирами протагонист, тоже фигурируют амбивалентные, стремящиеся к неоднозначности хранители этого баланса, тоже трансформируются, сталкиваясь с российскими реалиями, классические элементы сай-фай жанра. Плоды, впрочем, переноса на экран лукьяненковского мира — по сравнению даже с теми же «Дозорами» — несколько измельчали. Мокрицкий находит ресурс, чтобы оживить в кадре несколько из описанных в романе параллельных измерений — кое-какие из них, вроде обернувшегося вечным совка, даже демонстрируют вполне интересный подход к жанру альтернативной истории. Но в основном их переполняют абсурдные, скорее смехотворные, чем изобретательные детали: вот влетают в кадр воздухоплавательные сани, вот звучит обязательная шутка про Люберцы, а вот из одной реальности в другую переходят боевые матрешки-трансформеры. Ничто, правда, не смешит здесь так сильно, как отчаянная упертость Кирилла, несмотря на все путешествия между мирами настаивающего: «Верните мне Аню!» Фантастика фантастикой, а одно неизменно — не может русский мужик без любимой. И без паспорта.

Джули ( Кэтрин Ньютон ), Кайла (Джеральдин Висванатхан) и Сэм (Гидеон Адлон) дружат с самого первого дня школы, так что и на выпускной планы строят вместе — а именно клянутся друг другу по такому случаю расстаться, наконец, с девственностью; в идеале — одновременно. У Джули давно есть бойфренд, Кайла кладет глаз на знаменитого всей школе страстью к продуктам из марихуаны укурка, тайная лесбиянка Сэм пускает слюни по однокласснице — для конспирации приглашая на выпускной бал тихого ботаника. Вот только об этих грандиозных планах узнают (каждый подросток должен помнить — уходя из комнаты, не оставляй незапароленный ноутбук включенным) и успевшие за годы учебы неплохо сблизиться родители девочек — отец Кайлы Митчелл ( Джон Сина ), мать Джули Лиза ( Лесли Манн ) и папа Сэм Хантер ( Айк Баринхолц ). Справившись с паникой и гневом, предки отправляются на миссию — любой ценой не допустить дефлорации их взрослеющих чад.