Чуи, мы в коме 

Disney взвинтил темп выхода новых серий «Звездных войн»: не прошло и полугода после премьеры «Последних джедаев», а в прокате уже новый фильм франшизы — неномерной экскурс в молодые годы Хана Соло. Кроме того: экранизация Сергея Лукьяненко и комедия о защите детей от дефлорации.
Утопленная в пятидесяти оттенках серого планета-верфь Кореллия (почти Карелия!) живет по законам, установленным владычицей местного криминального подполья, — гигантской водоплавающей гусеницы с несколько несоответствующим внешнему виду погонялом Леди Проксима. Своими многочисленными рабами — беглецами-малолетками со всех уголков далекой-далекой галактики — диктаторша управляет жесткой рукой: в обмен на кров и еду от всех воспитанников Проксимы требуется беспрекословное послушание. Представьте сами, как подобный образ жизни подходит Хану Соло (Олден Эренрайк), будущей звезде космической контрабанды и ближайшему другу Люка Скайуокера. Пока, впрочем, юный Хан еще даже не обзавелся фамилией и мечтает лишь о том, чтобы выбраться с Кореллии вместе со своей девушкой Ки'рой (Эмилия Кларк) — и однажды обзавестись собственным кораблем. Попытка бегства удастся лишь частично — Ки'ра по воле обстоятельств в космопорт не попадет — и Хан начнет многолетний путь к воссоединению с любимой, на котором ему встретятся банда авантюристов во главе с циником Бекеттом (Вуди Харрельсон), 190-летний вуки Чубакка и капитанствующий на корабле «Тысячелетний сокол» шулер Ландо Калрисян (Дональд Гловер).
Встречи с уже знакомыми фигурантами вселенной «Звездных войн», пожалуй, служат «Хану Соло» самым надежным из многочисленных аттракционов: вот явление старины Чуи обставлено на манер выхода чудовища из тьмы какого-нибудь хоррора, вот Дональд Гловер придает подзабытому со времен классической трилогии щеголю Ландо отчеканенного «Атлантой» обаяния, вот камера любовно скользит по идеально белым коридорам «Сокола», вот наконец в робком взгляде артиста Эренрайка нет-нет, да и мелькнет такая знакомая в исполнении Харрисона Форда нахальная искорка. Эта радость узнавания — пусть уже и проэксплуатированная Disney в двух новых номерных эпизодах «Звездных войн», причем с оригиналами вместо копий — оказывается по-прежнему способна провоцировать у зрителя выброс эндорфинов, непроизвольное и столь необходимое оживление внимания. Необходимое — потому что основная сюжетная линия, по правилам приквелов лишенная далеко идущих последствий, интригу генерирует в, прямо скажем, диетическом режиме, да и то, в основном, через редкие крупицы неожиданного, вроде почти романтических отношений Ландо и его штурмана-робота, юмора.
Более того, даже дорогостоящий, обильный экшен здесь выполняет строго прикладную функцию — шокировать насилием диснеевский фильм, понятно, не может, но и захватить дух размахом или изощренностью боев, в отсутствие четкого, последовательного режиссерского видения (которое у Райана Джонсона в «Последних джедаях» проявлялось как минимум на уровне колористики — вспомните залитую черным и алым сцену сражения в тронном зале) оборачиваясь скорее мельтешением тел в пространстве, чем подлинной хореографией. Это прискорбное качество «Хана Соло», наверное, можно было предсказать, как только стало известно, что Disney прямо по ходу съемок решил заменить Фила Лорда и Кристофера Миллера на куда более сговорчивого и надежного (но давно избавившегося от такой ерунды, как режиссерский почерк) Рона Ховарда. Лорд и Миллер, как известно, планировали превратить Хана в космический аналог Эйса Вентуры — и что бы там ни думали фанаты франшизы, в этом кощунственном подходе Силы было бы, скорее всего, больше, чем в той унылой запоздалой агиографии, какой выглядит финальная версия «Соло».
Москва, наши дни. Гейм-девелопер Кирилл (Никита Волков) не знает горя: на работе хвалят, родители любят, друзья уважают. Но стоит его девушке Ане (Ольга Боровская) объявить игроделу о расставании, как все в его налаженной жизни начинает идти кувырком: в квартире обнаруживается незнакомая женщина с документами на собственность жильем, родственники, коллеги и кореша, даже собака перестают узнавать, исчезают и все следы мужчины в разнообразных базах данных (вместе с отметками в паспорте!). Лишь только навигатор на телефоне мелькает огоньком надежды — что ж, в таинственной точке назначения, которая оказывается башней с видом на Кремль, стертого из прежней жизни Кирилла ждет эффектная блондинка (Северия Янушаускайте), раскрывающая бедолаге природу происходящих с ним событий. Теперь он — функционал, тайный таможенник между несколькими параллельными измерениями: в одной у стен Кремля развернулся натуральный песочный пляж с пальмами, в другой осваивает новые технологии имперская Россия, в третьей, напротив, пошел второй век советской власти. Какой же из миров служит остальным черновиком? Кириллу более-менее все равно — он хочет не фантастики, а Аню.
«Черновик» режиссера «Битвы за Севастополь» Сергя Мокрицкого — первая со времен «Дозоров» полноценная экранизация популярного фантаста Лукьяненко, и почерк последнего в фильме узнается: здесь тоже действует выдернутый из обыденной жизни ради балансировки между мирами протагонист, тоже фигурируют амбивалентные, стремящиеся к неоднозначности хранители этого баланса, тоже трансформируются, сталкиваясь с российскими реалиями, классические элементы сай-фай жанра. Плоды, впрочем, переноса на экран лукьяненковского мира — по сравнению даже с теми же «Дозорами» — несколько измельчали. Мокрицкий находит ресурс, чтобы оживить в кадре несколько из описанных в романе параллельных измерений — кое-какие из них, вроде обернувшегося вечным совка, даже демонстрируют вполне интересный подход к жанру альтернативной истории. Но в основном их переполняют абсурдные, скорее смехотворные, чем изобретательные детали: вот влетают в кадр воздухоплавательные сани, вот звучит обязательная шутка про Люберцы, а вот из одной реальности в другую переходят боевые матрешки-трансформеры. Ничто, правда, не смешит здесь так сильно, как отчаянная упертость Кирилла, несмотря на все путешествия между мирами настаивающего: «Верните мне Аню!» Фантастика фантастикой, а одно неизменно — не может русский мужик без любимой. И без паспорта.
Джули (Кэтрин Ньютон), Кайла (Джеральдин Висванатхан) и Сэм (Гидеон Адлон) дружат с самого первого дня школы, так что и на выпускной планы строят вместе — а именно клянутся друг другу по такому случаю расстаться, наконец, с девственностью; в идеале — одновременно. У Джули давно есть бойфренд, Кайла кладет глаз на знаменитого всей школе страстью к продуктам из марихуаны укурка, тайная лесбиянка Сэм пускает слюни по однокласснице — для конспирации приглашая на выпускной бал тихого ботаника. Вот только об этих грандиозных планах узнают (каждый подросток должен помнить — уходя из комнаты, не оставляй незапароленный ноутбук включенным) и успевшие за годы учебы неплохо сблизиться родители девочек — отец Кайлы Митчелл (Джон Сина), мать Джули Лиза (Лесли Манн) и папа Сэм Хантер (Айк Баринхолц). Справившись с паникой и гневом, предки отправляются на миссию — любой ценой не допустить дефлорации их взрослеющих чад.
Режиссерский дебют актрисы и сценаристки Кэй Кэннон (ответственной, среди прочего, за вполне успешную трилогию «Идеальный голос») в каком-то смысле наследует комедийной традиции, олицетворяемой Джаддом Апатоу и его многочисленными соратниками: здесь тоже эротический и сексуальный опыт служит, прежде всего, призмой, через которую кино исследует служащие ему ядром порывы чувств. Но если фильмы Апатоу и компании юмор обычно черпают как раз из неуклюжих подростковых похождений в поисках близости, то «Секса не будет!», напротив, высекают комедию — вполне энергичную и часто меткую — из родительских переживаний. Именно Сина, Манн и Баринхолц, отправляясь в ханжеский поход своих персонажей, обрекают себя на осмеяние посредством целого арсенала режиссерских и драматургических приемов. Кэннон не стесняется ни сатиры на миддл-класс, ни обнажения взрослого лицемерия, ни лобового физиологического и телесного юмора. Ее изобретательности, впрочем, хватает не на весь спектр фильма: если родители выглядят здесь даже слишком правдоподобными, то дети более-менее сводятся к плоским стереотипам. Но на постапокалиптическом фоне современного комедийного жанра даже такой, в чем-то ограниченный фильм выглядит уже почти откровением.