Как шкатулки и из ткани. Волгоградцы представили самодельные книги

Третий год подряд в Волгограде проходит конкурс «Моя рукописная книга». В этом году было рекордное количество заявок — 54 работы, 54 невероятных, фантазийных и трогательных книг. Ведь делают всё это — дети.

Страницы и границы

Финал открытого городского конкурса «Моя рукописная книга» состоялся 16 мая в областной библиотеке им. Горького.

В этом году конкурс пережил превращение. К нему присоединились педагогический университет, библиотека им. Горького, краеведческий музей, депутаты, воскресные школы, просто школы, лицеи, детсады со всех районов Волгограда, а также из Волжского. Итог: 54 книги, свыше 100 участников.

Работы разные и по фактуре, и по содержанию. Есть из бумаги — обычной, состаренной и самодельной. Есть из дерева, из разделочных досок, ткани.

И даже такие, где вместо страничек — коробочки. Есть в форме шкатулок и конструкторов. Есть книжки, рассказывающие о палехской росписи и о гжельской, о казачьих традициях, о народных промыслах, о всех видах козьего пуха и способах вязания из него.

«Мы долго с мамой книжку делали, — рассказывает Аксинья Мищенко, учащаяся во 2-м классе, которая вместе с мамой создала книжку «Русь православная», — пока клеили, рисовали, переписывала, а потом ещё и наизусть учила… ».

Книжку с объёмными, золотыми, как у манускрипта рваными листами, посвящённую святым муромским Петру и Февронии, перещупали все гости. «Это был блокнот, который мы состарили, каждую страничку надо было мыть и просушивать, склеивать — на всё ушло около недели», — рассказывают Ольга и Маргарита Черненко, мама и дочка, учащаяся начальной школы.

Она живая!

В первый год было 14 книг, во второй — 26, а сейчас в два раза больше. «Мы решили, что в век принта нужно напомнить, как важна рукотворная книга, — говорит инициатор конкурса, заслуженный учитель России Галина Егорова , — она живая, она сделана руками, люди вдохнули в неё душу и талант.

В советское время существовало в городе Общество книголюбов, которое тоже проводило конкурсы рукотворных книг. И мы решили возродить эту традицию».

К финалу конкурса была приурочена и выставка рукописных принадлежностей. Свыше 100 экспонатов, среди которых карандаш «Пионер», аналогичный тому, с которым полетел Гагарин, пока американцы выдумывали чудо-ручку для космоса; чернильница 18-го века; чернильница-непроливайка, которую помнят ещё бабушки, и многое другое.

Коллекция хранилась на базе музея Олега Трубачёва в волгоградском лицее №8 «Олимпия», и увидеть её можно было в основном в Дни русского языка.

Красиво писать — модно

Ни одна книжка на конкурсе не похожа на другую. Роднит лишь одна черта — каллиграфический почерк в каждом издании (даже если оно из ДСП!). Буковка к буковке, с завитушками и без, с наклоном и печатный, но — идеально ровный.