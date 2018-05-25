Как шкатулки и из ткани. Волгоградцы представили самодельные книги 

Третий год подряд в Волгограде проходит конкурс «Моя рукописная книга». В этом году было рекордное количество заявок — 54 работы, 54 невероятных, фантазийных и трогательных книг. Ведь делают всё это — дети.
Страницы и границы
Финал открытого городского конкурса «Моя рукописная книга» состоялся 16 мая в областной библиотеке им. Горького.
В этом году конкурс пережил превращение. К нему присоединились педагогический университет, библиотека им. Горького, краеведческий музей, депутаты, воскресные школы, просто школы, лицеи, детсады со всех районов Волгограда, а также из Волжского. Итог: 54 книги, свыше 100 участников.
Работы разные и по фактуре, и по содержанию. Есть из бумаги — обычной, состаренной и самодельной. Есть из дерева, из разделочных досок, ткани.
И даже такие, где вместо страничек — коробочки. Есть в форме шкатулок и конструкторов. Есть книжки, рассказывающие о палехской росписи и о гжельской, о казачьих традициях, о народных промыслах, о всех видах козьего пуха и способах вязания из него.
«Мы долго с мамой книжку делали, — рассказывает Аксинья Мищенко, учащаяся во 2-м классе, которая вместе с мамой создала книжку «Русь православная», — пока клеили, рисовали, переписывала, а потом ещё и наизусть учила… ».
Книжку с объёмными, золотыми, как у манускрипта рваными листами, посвящённую святым муромским Петру и Февронии, перещупали все гости. «Это был блокнот, который мы состарили, каждую страничку надо было мыть и просушивать, склеивать — на всё ушло около недели», — рассказывают Ольга и Маргарита Черненко, мама и дочка, учащаяся начальной школы.
Она живая!
В первый год было 14 книг, во второй — 26, а сейчас в два раза больше. «Мы решили, что в век принта нужно напомнить, как важна рукотворная книга, — говорит инициатор конкурса, заслуженный учитель России Галина Егорова, — она живая, она сделана руками, люди вдохнули в неё душу и талант.
В советское время существовало в городе Общество книголюбов, которое тоже проводило конкурсы рукотворных книг. И мы решили возродить эту традицию».
К финалу конкурса была приурочена и выставка рукописных принадлежностей. Свыше 100 экспонатов, среди которых карандаш «Пионер», аналогичный тому, с которым полетел Гагарин, пока американцы выдумывали чудо-ручку для космоса; чернильница 18-го века; чернильница-непроливайка, которую помнят ещё бабушки, и многое другое.
Коллекция хранилась на базе музея Олега Трубачёва в волгоградском лицее №8 «Олимпия», и увидеть её можно было в основном в Дни русского языка.
Красиво писать — модно
Ни одна книжка на конкурсе не похожа на другую. Роднит лишь одна черта — каллиграфический почерк в каждом издании (даже если оно из ДСП!). Буковка к буковке, с завитушками и без, с наклоном и печатный, но — идеально ровный.
«Каллиграфия, почерк, письменная речь влияют на развитие мозга. Неслучайно каллиграфию рекомендуют после инсульта. Доказано, что люди, занимающиеся ею, восстанавливаются после сердечно-сосудистых заболеваний быстрее. Ведь пишет не только рука, а всё тело: мозг, глаза, рука, пальцы. Это целый комплекс связанных действий, — рассказывает член жюри, директор Института художественного образования, заслуженный работник культуры, член Союза художников России, д. п. н., профессор Николай Таранов. — В Китае видел, как на площадь приходили люди и кистью и рисовали иероглифы прямо на асфальте — им в радость. Увы, в России долго были забыты традиции чистописания. А дети, умеющие тыкать на кнопки, писать не хотят. Но в последнее время всё меняется! В Москве открыт музей каллиграфии. Появились в городе и курсы повышения квалификации для учителей по чистописанию. Открылась студия каллиграфии и рукописной книги «Русская легенда». В Волгограде открываются центры, которые учат красиво писать! Это стало модно и стало бизнесом».