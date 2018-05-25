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«А как же диета?»: Елизавета Боярская полюбила английские булочки
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«А как же диета?»: Елизавета Боярская полюбила английские булочки 

Eva.ru 49 минут назад
Фото: Eva.ru
Известная актриса Елизавета Боярская призналась, что, посетив Англию, стала поклонницей традиционных английских булочек и, познакомившись с английским вечерним чаепитием, пересмотрела свой взгляд на, казалось бы, такую обыденную вещь, как кружка с чаем.
Очаровательная 32-летняя актриса Елизавета Боярская вместе с коллегами улетела в Англию, где труппа Малого драматического театра провела целых две недели, выступая на королевской сцене. Впрочем, Елизавета не только блистала в спектаклях, но и нашла время окунуться в культуру Великобритании, ознакомившись в некоторыми ее обычаями. Так, звезда приняла участие в «English 5 o'clock tea», которое считается традиционным вечерним чаепитием англичан.
«Прекрасный опыт, не знала, что это так красиво, изысканно, торжественно и очень вкусно! Теперь я поклонница традиционных английских булочек», — сообщила Елизавета, признаваясь, что получила массу удовольствия от церемонии и по достоинству оценила вкусную и свежую выпечку чопорных англичан. И хотя поклонники порадовались, что у Боярской останутся самые приятные впечатления от поездки в Великобританию, некоторые все же всполошились, не отразится ли это на фигуре знаменитости.
Как известно, сдобная выпечка, особенно в большом количестве и ближе к вечеру, имеет склонность неожиданно проявляться в области талии и бедер, доставляя немало проблем своим хозяйкам. «Лизонька, а как же диета?» «Что-то так булочек тоже захотелось… А вы, часом, не ждете второго?» «Т.е. сладкое нормально усваивается? Не будете потом на тренажерах до победного?» «Да ну вас, какая диета? Лизоньке можно чаще пить чаи с булочками, а то очень худенькая!» «Чаепитие кто не любит! Да еще булочки свежайшие! Да еще и с друзьями! Да еще вечерком в пять!»
Впрочем, некоторые поклонники оправдали такое желание вкусно покушать, посчитав это еще одним доказательством того, что отечественная актриса находится в положении. Впервые на эту мысль почитателей натолкнуло просторное платье, под которым, как многим показалось, отчетливо проступил небольшой животик.
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