Иллюзорный мир: тайные приемы рекламной фотосъемки

Не все то золото, что блестит, особенно если вы видите это золото на фотографии в рекламе. В студийной фотосъемке много нюансов, и это касается как натюрмортов, так и портретов. Обычному человеку бывает трудно себе представить, на какие ухищрения идут фотографы, как изворачиваются, чтобы добиться заветного кадра. Если копнуть глубже, выясняется, что никто не пытается утопить моделей в бассейне, пока снимает, аппетитный пар от еды — фальшивка, а теплый утренний свет солнца из окна — просто грамотно расставленные экраны.

Сообщество 1px.vn Photography and Photoshop в Facebook создало целый альбом, в котором собраны приемы от мастеров фотографического обмана и примеры того, как на самом деле выглядели кажущиеся столь привлекательными объекты съемки. Добро пожаловать в мир разоблачений, только потом не жалуйтесь.

Источник: Facebook