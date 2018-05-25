23 идеи на выходные. Идем на «Танцы улиц» и Ключ-фест, слушаем Харламова, гуляем на индийской ярмарке

Тюмень соскучилась по лету. Это заметно по числу развлекательных мероприятий, намеченных на выходные. В программе — множество фестивалей, концертов и лекций. Выбирайте лучшие с помощью афиши от 72.ru.

25 мая, пятница

Кино «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» (12+)

Хан Соло ещё не тот. Новый фильм о «Звездных войнах» по хронологии истории идет первым. Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки, а также о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далёкой Галактики. Сможет ли молодой актер затмить Харрисона Форда ? Вряд ли. Но полюбопытствовать стоит.

23 идеи на выходные_2018-05-24 Когда: 25 мая, 17:00, 17:30, 19:20, 19:50, 20:20, 21:05, 22:40, 23:10. Где: Дмитрия Менделеева , 1, «Киномакс». Цена билета: 230–380 рублей.

Творческий вечер Петра Черепанова (16+)

Авторские произведения тюменского композитора, певца и музыканта Петра Черепанова. Артист играет на губной гармошке, гитаре, блокфлейте, исполняет романсы. Познакомиться с творчеством музыканта можно совершенно бесплатно!

Когда: 25 мая, 18:00. Где: Орджоникидзе, 59, ТОМБ, конференц-зал. Вход свободный.

Индийская ярмарка (0+)

Купить уникальную бижутерию и изделия из натуральных камней, полакомиться восточными сладостями, приобрести натуральную косметику для лучшего ухода за собой. Индийская ярмарка — это индийский текстиль, благовония, терпкий индийский чай, ковры из шелка и мебель ручной работы… Обязательно сходите!

Когда: 25 мая — 3 июня, 11:00 — 19:00. Где: Севастопольская, 12, Выставочный зал. Вход свободный.

Концерт «Славянский венок» (0+)

В честь Дня славянской письменности на площади ДНК «Строитель» состоится праздник. Выступление лучших русских, украинских, белорусских творческих коллективов, приглашенные танцевальные коллективы и солисты. Выставка традиционных славянских украшений. Должно быть интересно!

Когда: 25 мая, 18:00. Где: Республики, 179, ДНК «Строитель». Вход свободный. Другие события пятницы ищите в афише «Пять вечеров».

26 мая, суббота

Рыцарская сага (0+)

Площадь Борцов революции на одну субботу превратится в маленький средневековый город с уличными артистами, ремесленниками, торговцами и настоящими рыцарями. Гвоздем программы станет средневековый театр. И все это произойдет прямо в историческом центре Тюмени! Никогда еще прошлое не было так близко.

Когда: 26 мая, 12:00. Где: Площадь борцов революции. Вход свободный, МК платные.

Семейный фестиваль «Планета счастья» (0+)

Городской фестиваль-конкурс молодых семей и семейных объединений. Увлекательные игры и мастер-классы, аниматоры, мимы, ростовые куклы, разнообразные конкурсы и море призов. Участвуйте сами, поддерживайте других.

Когда: 26 мая, 12:00. Где: Площадь 400-летия Тюмени. Вход свободный.

Солянка-маркет (0+)

Ярмарка с особой историей и особой атмосферой. Солянка-маркет — это отборный микс handmade мастеров с уникальными работами. Хотите найти особенную вещицу? Вам сюда! Украшения, картины, сладости, гаражная распродажа — и это далеко не все, что вы здесь найдете.

Когда: 26 мая, 12:00. Где: Осипенко, 81, «Дом печати». Вход свободный.

Ключ-фест (0+)

Исконный тюменский, возникший «снизу», «горизонтальный» праздник как пространство стирания границ между жанрами искусства, поколениями, природой и городом, искусством и жизнью. Овраг как незамечаемое, но характерное, что должно быть не сглажено, но возведено в принцип.

Согласитесь, не так часто мы спускаемся в овраги? А там происходит много интересного! Например, уже четвертый год здесь проводят фестиваль «Ключ». Это уникальное событие, на котором выступают местные и приглашенные музыканты, поэты, творческие коллективы. С 15 часов будет работать детская площадка. Одевайтесь тепло, запасайтесь зонтиками, репеллентами и палатками. Тогда вам точно понравится!

Когда: 26 мая, 14:00. Где: Ленина, 2, овраг за музеем «Городская дума». Вход свободный.

Лекция от доктора филологических наук Натальи Рогачевой будет полезна будущим абитуриентам и интересна всем библиофилам, поклонникам писателя и так далее. Приходите и откройте для себя великое произведение мировой литературы заново.

Когда: 26 мая, 15:00. Республики, 9, ауд. 123, ТюмГУ. Вход свободный.

Концерт «Mai Sound» (0+)

Школа «Romantic Sound» приглашает на теплый майский концерт. Что будет? Мощный рок и лиричные фортепианные композиции, зажигательные гитары и проникновенный вокал! Выступают тюменские музыканты — преподаватели Romantic Sound, и их ученики. Будет интересно!

Когда: 26 мая, 15:00. Где: Малышева, 26, ДК «Торфяник». Цена билета: 350 рублей.

Мастер-класс по живописи на воде (12+)

Эбру — это древнейшая форма живописи: искусство создания необычайной красоты картин, красками на воде, при которой получается уникальное изображение. Изображение, созданное на воде, можно переводить на бумагу, ткань, дерево, стекло и керамику. Неповторимый рисунок станет украшением интерьера, одежды или аксессуаров.

Когда: 26 мая, 16:00. Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол». Цена участия: 500 рублей. Регистрация: 46-84-09.

Кубинская вечеринка (18+)

Кубинская вечеринка в честь наступающего лета и тепла! Радовать латинской музыкой будет зажигательный коллектив « Camisa Negra». В коллектив входят три профессиональных кубинских музыканта: пианист Элисардо Абалье, перкуссионист Хуан Карлос Санчес и трубач Алекс Альварес. Коллектив исполняет зажигательную латинскую музыку на родном испанском — бачату, сальсу, регетон, испанскую поп-музыку. Всем, кто придет в кубинском наряде — подарок!

Когда: 26 мая, 20:00. Где: 50 лет ВЛКСМ, 13, кафе «Ё-бург». Бронь мест: 914-111.

Бал «Венский вальс» (18+)

Участники этого события готовились к нему давно: шили платья, учили танцы. Но стать гостем бала может каждый. Здесь не только танцуют, здесь заводят деловые связи и красиво ужинают. Еще можно сделать пожертвование проекту «Ключ к жизни». Заинтересовались? Спешите за билетами.

Когда: 26 мая, 20:00. Где: Осипенко, 1, ДК «Нефтяник». Цена билета: 1500–7500 рублей.

Fitness Mafia с Ильёй Байдецким (18+)

Надоел стабильный образ жизни и не хватает положительных эмоций? Персональный тренер Илья Байдецкий и антикафе «ГАРАЖ» организуют проект под названием «Fitness Mafia». Приятная атмосфера, дружеская обстановка интеллектуальной игры и физические упражнения дадут развитие не только интеллекта, но и тела! Также вас ждут призы и скидки от партнеров.

Когда: 26 мая, 22:00. Где: Пермякова, 20/1, «Гараж». Цена участия: 30 рублей в час.

Вечеринка DJ Band Antresoly (18+)

В этот вечер DJ Band Antresoly ждёт своих друзей на небольшую вечеринку. Фанк, соул, хип-хоп, брейкс и другой чёрный грув этой пятничной ночью от диджеев Mоскито, Юм, Скин!

Когда: 26 мая, 22:00. Где: Кирова, 26, бар «Еда». Вход свободный.

26-27 мая, суббота–воскресенье

Фестиваль «Танцы улиц» (6+)

Настоящий праздник танца для всех любителей стритовых направлений! Dancehall, house и hip-hop батлы, тусы, шоу… Пропустить невозможно!

Когда: 26 мая, 18:00, 27 мая, 12:00. Где: Республики, 165а, МТЦ «Космос». Вход свободный.

27 мая, воскресенье

Марафон «Бегущие сердца» (0+)

Всех любителей бега и здорового образа жизни приглашают на большой спортивный семейный праздник. В программе: детский забег, взрослый забег на 4,2 км, соревнование для детей «Резвые пинетки», забег для девушек на каблуках высотой от восьми сантиметров на дистанцию 600 метров. Для участников и болельщиков будет организована развлекательная программа с конкурсами, аниматорами и батутами.

Когда: 27 марта, 10:00. Где: Набережная реки Тура. Участие свободное.

Мастер-класс «Часы» (16+)

Как дать новую жизнь старой виниловой пластинке? Для этого не нужны специальные навыки рисования. На мастер-классе вы не будете копировать чужие работы, а дадите волю фантазии. Как в детстве, сами придумаете орнамент и подберете цвета. Любой рисунок сможете реализовать на плоскости пластинки. В конце занятия прикрутите механизм и превратите её в часы. Получившийся артефакт заберете с собой.

Когда: 27 мая, 15:30. Где: Дружба, 73, школа «Серебро». Цена участия: 800 рублей.

Dresscrossing (18+)

Впереди лето — пора обновлений. Именно такую тему выбрали организаторы нового дресскроссинга в Тюмени. Попрощаться со старыми одёжками и открыть для себя новые горизонты. В гости ждут леди всех размеров и любых возрастов, готовых к смелым экспериментам и необычным сочетаниям. Мастер-класс, консультация визажиста, экспресс-макияж, фото на память, чай, кофе и, конечно, обмен одеждой, ждут вас на этом мероприятии.

Когда: 27 мая, 17:00. Где: 50 лет ВЛКСМ, 13/1, фитнесс-клуб «Мята». Цена участия: 350 рублей.

Вокальный концерт музыки народов мира (0+)

Трио Марии Сенькиной, Ангелины Воронюк и Дмитрия Кривоногова исполнит сефардские, еврейские, армянские, украинские, киргизские, корейские произведения. Концерт пройдет в церкви евангельских христиан «Преображение».

Когда: 27 мая, 17:00. Где: Щербакова, 58. Вход свободный.

Комедийное шоу ХБДС (18+)

Харламов, Батрутдинов, Демис и Скороход в представлении не нуждаются. По крайней мере, если вы любите «Камеди». Попасть под личное обаяние юмористов и послушать шутки вживую — можно в ДК «Нефтяник».

Когда: 27 мая, 19:00. Где: Осипенко, 1, ДК «Нефтяник». Цена билета: 2500–7500 рублей.

Концерт La La Band (16+)

Бесстрашные мечтатели, неисправимые романтики, настоящие тюменские джазмены — квартет La La Band — представят программу, до краев набитую культовыми джазовыми стандартами и каверами на известные поп-хиты. Полтора часа воздушной воодушевляющей музыки с гитарным латиноамериканским привкусом.

Когда: 27 мая, 20:00. Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar. Цена билета: 250–350 рублей.

Кинопоказ в «Гараже» (18+)

Кинопоказ «вслепую». Что будут смотреть — пока не ясно. Нужно будет выбрать между несколькими картинами, жанр которых очень разнообразен: парочка мелодрам, военный фильм, несколько фантастических произведений и специальный претендент — фильм, снятый в непривычном для зрителя формате. Мы уже делаем ставки, за кого проголосуют.

Когда: 27 мая, 19:00. Где: Пермякова, 20/1, «Гараж». Цена билета: 100 рублей.