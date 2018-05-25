Пермяки будут слушать стихи и «лайкать» поэтов

Пермякам предлагают послушать стихи и «лайкнуть» поэтов.

26 мая в Перми около арт-объекта «Яблоко» рядом с Горьковской библиотекой пройдёт поэтический марафон. На нём поэты Перми и других городов края и страны будут читать стихи. Оценивать творения авторов будут зрители. Они смогут поставить «лайки» понравившимся поэтам. В марафоне примут участие несколько десятков авторов.

Поэтический марафон пройдёт в рамках фестиваля «Компрос», который стартует в Перми 25 мая. Он продлится все выходные. С программой событий можно ознакомиться на сайте.