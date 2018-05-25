Юная вьетнамка впервые стала «Маленькой Мисс Вселенная»

13-летняя Нгок Лан Вай стала первой вьетнамкой, победившей на детском конкурсе красоты «Маленькая Мисс Вселенная»

Конкурс 2018 года проходил в турецкой Анталии с 4 по 10 мая. Вай представляла на нем не только Вьетнам, но и всю Юго-Восточную Азию. Обойдя конкуренток из 60 стран, она покорила 20 членов жюри, получив не только главный приз гранд-финала, но и победы в номинациях «Лучший вечерний наряд» и «Выбор соцсетей».

Вай стала первой вьетнамской, победившей на конкурсе. До этого девочка представляла свою страну на конкурсе Little Supermodel, проводившимся Международной Ассоциацией моделирования и талантов в Нью-Йорке.

Я взяла на себя смелость подписаться на участие в конкурсе, потому что думаю, что успех обязательно придет к вам, если вы решительны и преданы своему делу,

— рассказала маленькая Мисс Вселенная журналистам.

Отныне, как победительница конкурса, она будет лицом не только своей страны, но и всего сообщества, которое занимается защитой прав детей. Но саму ее пока волнуют приближающиеся экзамены. Вай остается школьницей, и родители не хотят, чтобы девочка слишком много занималась шоу-бизнесом.

Источник: Tuoi Tre News