«Требуют за роды 30 тысяч»: больница в Екатеринбурге выставила счёт таджикской маме без полиса

Житель Верхней Пышмы, выходец из Таджикистана Дилшод Нозилов, стал молодым отцом в начале мая. Он утверждает, что больница, где рожала его жена, требует с него 30 тысяч рублей — примерно такой счёт за услуги выставил роддом ОДКБ № 1.

— Она наблюдалась в больнице Верхней Пышмы и должна была рожать там, но к моменту родов больницу закрывали на ремонт, — рассказал нам Дилшод. — Нам сказали, что всё нормально, что на скорой нас увезут в Екатеринбург.

Так и случилось — во время схваток женщину госпитализировали в ОДКБ № 1, роды прошли успешно, и вскоре молодую маму выписали. Однако теперь, как утверждает Дилшод, ему не дают документ о рождении ребёнка, требуя оплатить услуги больницы, поскольку у роженицы не оказалось страховки.

Растерянный папа не может разобраться, какие именно были нужны документы и почему теперь у него образовался долг перед больницей.

— В Верхней Пышме никаких вопросов не было, — утверждает молодой отец. — Мы не знали, что возникнет такая проблема.

Мы попросили прокомментировать ситуацию администрацию больницы. По словам представителей роддома, к сожалению, случай Дилшода и его жены далеко не единичный, пациентки без медицинской страховки поступают довольно часто.

Медики не оставили женщину без помощи, но их услуги в этом случае отнюдь не бесплатны. В администрации больницы нам прояснили, как именно, по правилам, оказывают медицинскую помощь иностранным гражданам.

— Неотложная помощь предполагает наличие у роженицы полиса обязательного медицинского страхования — это гарантия оказания помощи на бесплатной основе, — прокомментировали в больнице, — либо полиса добровольного медицинского страхования. Либо должен быть договор на оказание платных медицинских услуг.

По словам представителей больницы, пациентка, о которой идёт речь, полис ОМС не предоставила.

— Медицинская организация довела до пациента информацию о стоимости оказанных услуг, исходя из размера тарифа, установленного за медицинскую помощь действующим Тарифным соглашением на 2018 год по Свердловской области, который составляет 28 000 рублей.

Однако, сообщили в больнице, справку о медицинском рождении ребёнка выдадут в любом случае — для этого надо предъявить подлинник документа, удостоверяющего личность молодой матери.

— Условие об оплате не было указано в качестве основания выдачи/отказа в выдаче медицинского свидетельства о рождении и было доведено до пациента в качестве информации для решения вопроса о предоставлении полиса или осуществления оплаты на договорной основе, — сообщили в администрации учреждения.

В больнице требуют подлинник паспорта мамы, чтобы выдать медицинское свидетельство о рождении, потому что участились случаи предъявления иностранными гражданами подложных документов.

О том, что в больницу надо привезти паспорт матери ребёнка, Дилшод узнал от нас — возможно, виноват всё тот же сбой коммуникаций на языковом уровне. Однако это не освобождает его от обязанности оплатить работу медиков, благополучно принявших роды его жены.

По данным службы статистики, с 2011 года увеличивается число детей, которые родились у граждан СНГ, приехавших в Свердловскую область. Родители каждого 45-го малыша, появившегося на свет в нашем регионе в минувшем году, — граждане стран СНГ. Больше всего таких детей родились у приехавших из Таджикистана и Кыргызстана.