Правда или вымысел? Возможно, и то, и другое: динамика отношений между США и Россией отражается на ТВ

Спустя несколько дней после того, как бывший шпион Сергей Скрипаль был отравлен в Лондоне нервно-паралитическим веществом, имеющимся в распоряжении российских разведслужб, вымышленный персонаж телесериала «Родина» (Homeland) бывший российский агент Иван Крупин умер от рук агента Кремля. А в апреле агент КГБ «Надежда» в сериале «Американцы» (Americans) выстрелила в голову несговорчивому информатору. Спустя почти три десятилетия после окончания холодной войны русские снова — и в реальности, и в претендующих на премию «Эмми» телесериалах — стали государственными врагами, цель которых — посеять хаос в демократических институтах. В отличие от злодеев прежних киноблокбастеров, как Иван Драго в «Рокки IV» или Роза Клебб в «Джеймсе Бонде», русские враги в телевизионных сериалах 2018 года больше похожи на людей.

В историческом сериале канала FX «Американцы», сюжет которого разворачивается на фоне распространенной в 1980-х риторики «Империи зла», никогда не демонизировалась пара из КГБ Надежда (Кери Расселл, Keri Russell) и Миша, он же Филипп ( Мэттью Рис , Matthew Rhys). Надежда, играющая роль жительницы пригорода, жены и матери по имени Элизабет Дженнингс, убивает, соблазняет и шантажирует по заданию своих руководителей из Москвы. Она также ссорится с непокорными детьми и своим несговорчивым мужем, как это делал бы обычнй человек.

«Когда в 2013 году начались «Американцы», мы находились в точке, откуда можно было с некоторым удивлением вспомнить, что мы изображали русских столь подлыми врагами», — говорит исполнительный продюсер сериала Джоэл Филдз (Joel Fields). Теперь же неприглядное изображение тактик России представляется вполне обоснованным. «Если бы мы вернулись назад и начали сериал заново в сегодняшнем мире, мы бы выбрали другого врага вместо русских», — говорит Филдз.

Создатель сериала Джо Вайсберг (Joe Weisberg), работавший в начале 1990-х на ЦРУ , добавляет: «Вопрос, что значит подлинно верить, — основной вопрос, затрагиваемый в нашем сериале. Мы глубоко заинтересованы тем, что происходит в России сейчас, но мы также глубоко заинтересованы в том, чтобы это не попадало в наш сериал, потому что это только все испортит. Мы хотим погрузить вас в события 1987 года».

Если советские шпионы являются движущей силой «Американцев», то главным мотивом докудрамы «Уормвуд» (Warmwood), действие которой разворачивается в 1954 году, является страх перед тайными коммунистическими врагами. В основанном на реальных фактах сериале компании «Нетфликс» ( Netflix ) вспоминается катастрофический эксперимент ЦРУ по контролированию разума, в ходе которого агенты давали ЛСД своему ничего не подозревавшему коллеге Фрэнку Олсону (Frank Olson). Будучи в замешательстве и в депрессии, Олсон погиб, выпав из окна своего номера в отеле на Манхеттене, официально причиной его смерти был назван суицид. Эрик Олсон (Eric Olson) утверждает, что его отца выбросили из окна.

«Все в сериале «Уормвуд» происходит в контексте холодной войны, когда Советский Союз и Китай испытывали ядерное оружие, — говорит Моррис. — Возможно, наши страхи были преувеличены, но они не были полностью надуманными. Случались ли перегибы? Да. И дело Олсона как раз представляется наглядным тому примером. Мы не представляем, чтобы ЦРУ было замешано в убийствах внутри страны».

Оскароносный автор документального сериала считает, что сегодня перед нашими глазами разыгрывается совершенно иная динамика отношений между США и Россией. «Сегодня мы наблюдаем недостаточную реакцию, потому что речь идет о возможном сговоре американского президента с русскими, — говорит Моррис (Morris). — И это удивительный поворот, потому что я не могу представить Гарри Трумана (Harry Truman) или Дуайта Эйзенхауэра (Dwight Eisenhauer), заключающих договоры со Сталиным».

«Американцы» и «Уормвуд» демонстрируют психологическую плату, которую пришлось заплатить в результате холодной войны, а сериал этого сезона «Родина» канала «Шоутайм» предлагает современный образ российского злодея в лице Евгения ( Коста Ронин , Kosta Ronin). Стремясь перехитрить столь же целенаправленную фанатку своего дела бывшую сотрудницу ЦРУ Кэрри Мэтисон ( Клэр Дэйнс ), он пытается представить президента США виновным в убийстве, используя умелые манипуляции социальными сетями.

Соавтор сериала Алекс Ганза (Alex Gansa), создавший значительную часть злодеев с Ближнего Востока для контртеррористического сериала 2001-2010 годов «24», говорит: «Очевидно, что после 11 сентября у нас возник новый враг — Аль Каида (запрещенная в России террористическая организация — прим.ред.) и исламистские экстремисты, но это не означало, что другие злодеи исчезли. Россия была как раз одним из этих злодеев».

Как и «Американцы», сериал «Родина» старательно выписывает своих героических янки и славянских злодеев в непредвзятых оттенках серого. Ганза говорит: «У нашего злодея Евгения очень специфическое представление о вине Запада в ухудшении отношений между Россией и США, и именно эта точка зрения озвучивается в нашем сериале».

«Я бы хотел верить, что наш сериал рассматривает более детальную картину сложившейся ситуации, показывая Россию как страну, преследующую собственные интересы. Американцы могут относиться к России, как к «бабаю», но, поверьте мне, русские относятся к нам точно так же».