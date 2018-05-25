Какими подростками были бы диснеевские принцессы? 

Помните подборку «Принцессы Disney в купальниках»? Из-под стилуса ее автора, Дарьи Артемьевой, вышла новая порция иллюстраций. На этот раз художница из Киева представила мультгероинь в образах современных подростков. Получилось интересно, ярко, оригинально!
Мерида, «Храбрая сердцем»
Ариэль, «Русалочка»
Аврора, «Спящая красавица»
Тиана, «Принцесса и лягушка»
Покахонтас, «Покахонтас»
Золушка, «Золушка»
Жасмин, «Аладдин»
Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»
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