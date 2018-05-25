Какими подростками были бы диснеевские принцессы?

Помните подборку «Принцессы Disney в купальниках»? Из-под стилуса ее автора, Дарьи Артемьевой, вышла новая порция иллюстраций. На этот раз художница из Киева представила мультгероинь в образах современных подростков. Получилось интересно, ярко, оригинально!

Мерида, «Храбрая сердцем»

Ариэль, «Русалочка»

Аврора, «Спящая красавица»

Тиана, «Принцесса и лягушка»

Покахонтас, «Покахонтас»

Золушка, «Золушка»

Жасмин, «Аладдин»

Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»

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