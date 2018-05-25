5 гениальных лайфхаков, которые сделают из вас крутого фотографа

Неважно, новичок вы в фотографии или эксперт, иногда идеальный кадр требует непомерных усилий и кучу времени. Профессиональный фотограф из Южной Африки Шелдон Эванс поделился несколькими советами, которые помогут сохранить не только время, но и нервы.

В своем коротком видео Эванс демонстрирует пять способов, как сделать кадр высокого качества при помощи обычных предметов, которые есть у каждого из нас дома. Сам Шелдон Эванс известный свадебный фотограф в Йоханнесбурге, а его видеоблог в YouTube быстрыми темпами приобретает популярность.

Источник: Bored Panda

Эффект боке (размытые огни).

Софтбокс из полиэтиленового пакета.

После.

Слайдер для видеосъемки — обычное полотенце.

Блик в объективе.

Видео, где фотограф рассказывает про лайфхаки.