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5 гениальных лайфхаков, которые сделают из вас крутого фотографа
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5 гениальных лайфхаков, которые сделают из вас крутого фотографа 

Bigpicture.ru 40 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Неважно, новичок вы в фотографии или эксперт, иногда идеальный кадр требует непомерных усилий и кучу времени. Профессиональный фотограф из Южной Африки Шелдон Эванс поделился несколькими советами, которые помогут сохранить не только время, но и нервы.
В своем коротком видео Эванс демонстрирует пять способов, как сделать кадр высокого качества при помощи обычных предметов, которые есть у каждого из нас дома. Сам Шелдон Эванс известный свадебный фотограф в Йоханнесбурге, а его видеоблог в YouTube быстрыми темпами приобретает популярность.
Источник: Bored Panda
Эффект боке (размытые огни).
Софтбокс из полиэтиленового пакета.
После.
Слайдер для видеосъемки — обычное полотенце.
Блик в объективе.
Видео, где фотограф рассказывает про лайфхаки.
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