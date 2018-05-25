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Тест: Любимые. Родные. Рисованные
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Тест: Любимые. Родные. Рисованные 

Уралинформбюро 25 минут назад
Фото: Уралинформбюро
15 лет назад в рамках фестиваля «Лапута» в Токио 140 мультипликаторов и кинокритиков со всего мира назвали «Ёжика в тумане» лучшим мультфильмом всех времен и народов. В честь юбилея предлагаем вам мульттест "Уралинформбюро".
Анна ВАСИЛЬЧЕНКО
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