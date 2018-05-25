Как уберечь себя от материнского выгорания, когда силы на пределе: колонка Ксении Андреевой

Новая колонка Ксении Андреевой на «Летидоре» рассказывает о том, как мамы могут обратить свою слабость в силу и избежать материнского выгорания.

Ксения Андреева — мама троих маленьких погодок (Кирюши, Даши и Артемки), а также бизнес-леди, писательница, «Вице-Миссис Санкт-Петербург» и финалистка конкурса красоты и талантов «Миссис Россия — 2018» уже рассказывала нам о том, как успевать все и даже больше — быть многодетной матерью и строить карьеру. Но мы знаем, что не только загруженный график на работе, но и воспитание детей может привести к упадку сил, за которым следует материнское выгорание.

Поэтому сегодня Ксения уделила внимание такой важной теме, как пределы материнских возможностей. Давайте выяснять, что на них влияет и как научиться ставить себе адекватные задачи.

Состояние многодетного материнства с учетом других разнообразных жизненных задач (работы, творчества, спорта) — это весьма интересное положение. Такая активная жизнь постоянно выводит нас за средние границы своих возможностей.

При этом очень важно не превышать пределы своих сил. По крайней мере, не очень часто. А для этого необходимо планомерно расходовать свою энергию и предвосхищать наступление ситуации полного опустошения.

Расскажу о том, какой путь я прошла в этом направлении и что предпринимаю, чтобы не перегореть.

Стоп-машина

Важность понимания пределов своих возможностей пришла ко мне с рождением третьего малыша.

Дел внезапно стало больше, чем можно было успеть!

Первые несколько месяцев я изо всех сил старалась выполнить все, что требовали от меня обстоятельства новой многодетной жизни. Само собой, дел от этого меньше не становилось. А потом я поняла: от усталости меня просто нет.

Такое, знаете, профессиональное материнское выгорание. И сказала себе: надо что-то менять. Прямо сейчас — и на перспективу.

Прежде всего предстояло начать разбавлять потоки ежедневных дел каким-то отдыхом. Если не планировать заранее хотя бы полдня в неделю для восстановления сил, сделать это спонтанно у меня не получится точно — всегда обнаруживается миллион дел.

Кроме того, когда в силу тех или иных обстоятельств нет возможности выделить несколько часов для полноценного отдыха, необходимо учиться восполнять свои силы попутно — например, за 15-30 минут.

Я составила список того, что может меня расслабить и отвлечь. И теперь знаю свои личные методы восстановления за короткое время, к примеру:

• посидеть с закрытыми глазами,

• послушать песню, отвечающую душевному состоянию,

• перечитать одно из любимых стихотворений,

• написать письмо близкому человеку,

• угостить себя не слишком опасным для фигуры десертом.

Спринтеры и марафонцы

Кроме этого, надо было разобраться, в какой момент наступает предел возможностейи как на это можно повлиять.

Существует два подхода к реализации большого числа задач.

Первый — это высокоинтенсивная нагрузка в ограниченный интервал времени. После таких спринтерских забеговорганизму необходимо глубокое восстановление.

Другой метод — марафонский, который действует по принципу «тише едешь, дальше будешь». Логично, что так можно преодолевать более длинные дистанции.

Разумеется, в жизни присутствуют одновременно оба подхода. Какие-то дела идут в режиме нон-стоп, и мы выполняем их планомерно и без аврала. Но всегда есть место и форс-мажору, когда приходится ускоряться и мчаться в несколько раз быстрее — даже для того, чтобы остаться на том же месте.

Осознание того, когда заканчивается обычный «бег трусцой» и начинается спринт, позволяет понять, какого рода восстановление нам потребуется потом.

К примеру, в обычном режиме может быть достаточно поужинать с подругами раз в неделю, сходить в баню или на массаж или посмотреть с мужем фильм.

Но если нагрузка становится предельной, надо иметь возможность задействовать другие средства приведения себя в работоспособную форму.

У каждого они свои. Лично мне для полной перезагрузки необходима природа, тишина и одиночество, но как же сложно найти это сочетание в большом городе и выделить время на это все!

А если нагрузка была в умеренном режиме, то вполне достаточно спорта, периодического общения с подругами, чтения и ведения дневника. И, конечно, это куда проще организовать в режиме «городского интенсива».

В общем, характер отдыха должен быть предопределен тем, какая есть потребность у организма — так, чтобы период восстановления был достаточен, но не избыточен.

Как замерить свои пределы

Мера весов у каждого своя. Оценивать ли границы своих возможностей в часах нагрузки, в количестве одновременных крупных проектовили мелких параллельных задач— решать вам.

Таким же относительным является и полученный результат:

не сравнивайте себя с мамами-героинями из «Инстаграма».

Имеет значение только ваша предельная норма того, чего было «слишком много»— часов, задач, звонков, информации, людей.

Приведу пример. Я могу оставаться в состоянии полного спокойствия и умиротворения с тремя маленькими детьми примерно 27-28 часов подряд. То есть я остаюсь с ними один на один, например, в загородном доме или когда муж в командировке и нет вообще ни друзей, ни помощников.

Но через это время мне необходима какая-то перезагрузка — в идеале, прогуляться немного одной. А если от детей отойти нельзя, то, к примеру, полчаса или час пообщаться с другим взрослым человеком.

Иначе я перестаю быть той мудрой и спокойной мамой, которую я хочу видеть рядом со своими малышами.

27 часов один на один с тремя маленькими детьми-погодками — это, я знаю, не очень много. Уверена, среди уважаемых читательниц есть гораздо более сильные женщины.

Но понимание своей силы или слабости не сделает меня более терпимой в плане моих пределов. Поэтому я просто знаю, что мне примерно через сутки нужна какая-то помощь, хотя бы моральная — и, если остаюсь с детьми одна, стараюсь заранее планировать все так, чтобы через это время ко мне кто-то приехал или хотя бы зашел в гости поболтать.

Подливая масла в огонь

Одновременно полезно определить те факторы, которые могут снизить пределы наших возможностей. Так мы будем стараться заранее их предусматривать, пока наш организм не заорет во всю глотку, что с ним что-то не так.

И здесь я говорю не о крупных неприятностях: если соседи сверху затопят, это кого хочешь расстроит.

Интереснее обратиться к скрытым источникам стресса:

• неудовлетворенные базовые потребности организма— особенно актуально для молодых мам. Например, недосып в течение долгого времени, постоянная невозможность сходить в туалет или в душ по первому зову, чувство голода, вечно удовлетворяемое с опозданием.

• единовременность выполнения большого количества делтоже весьма энергозатратное явление. От этого мозг может просто «перекипеть». Как вариант, лучше разбивать большие процессы на этапы и учиться воспринимать их как завершенные дела.

• энергетические «ловушки». Это то, что крадет наше время и силы на ровном месте. То есть мы надеемся получить от чего-то энергию, а все происходит с точностью до наоборот — ее у нас забирают. Например, так действуют каналы, дающие нам избыточное количество информации: телевизор, интернет, социальные сети.

• индивидуальные факторы, подтачивающие наши силы. Тут у каждого свое. Лично меня угнетает отсутствие тишины, тем более что наш старший с самого раннего возраста необычайно общительный ребенок, мы так иногда и называем его — Кирюша-FM. А для кого-то это невозможность спокойно побродить по магазинам или слишком долгое нахождение в одном пространстве (например, когда дети болеют).

Сила в слабости

Многие вещи могут нас раздражать и утомлять, и это нормально.

Это естественная, абсолютно адекватная реакция организма на нагрузку и стресс.

Другое дело, что бывают ситуации, когда для этого просто не лучший момент. И далеко не всегда проблемы можно решить, действуя в состоянии «на износе».

Например, при общении с партнерами или коллегами, во время разговоров с детьми или мужем гораздо более эффективно не переходить границы своих пределов. Если, конечно, вы искренне хотите решить вопрос, а не просто выпустить эмоции (тоже, кстати, порой полезное занятие).

Вот еще несколько доводов в пользу того, почему полезно понимание своих пределов:

• рациональная оценка собственных возможностей позволяет объективнее планировать дела;

• расстановка приоритетов (а значит и анализ того, что реально значимо), добавляет жизни осмысленности;

• чем меньше ситуаций «на износе» своих возможностей, тем легче впустить в свою жизнь счастье;

• ставя себе реалистичные цели и выполняя их, мы чувствуем радость и удовлетворение;

• донесение до близких информации о том, где наступает предел ваших возможностей, повышает гармонию в отношениях и взаимопонимание;

• нет опасности, что силы закончатся в самый неподходящий момент;

• нет разочарования, что мы чего-то не успели или сделали не так.

Так что понимание своей слабости является обратной стороной силы.

Как говорится у программистов, теперь это уже не ваш «баг», а «фича». И теперь то или иное свойство становится просто вашей особенностью, которую можно принимать во внимание и направлять в свою пользу.

Фото: личный архив автора

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