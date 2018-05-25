Детская одежда, которую продают в Красноярске, оказалась токсичной

В Красноярске продают токсичную детскую одежду. Это выяснили специалисты Центра стандартизации и метрологии. На проверку они закупили в красноярских магазинах 31 образец одежды для детей ясельного и дошкольного возраста: фуфайки для девочек, белье для мальчиков, ползунки, чепчики, носки.

Результаты показали, что далеко не все образцы соответствуют установленным стандартам. Так, окраска маек «Crockid» не устойчива к поту. Трусы «Rokakids» помимо неустойчивой окраски материала к поту еще и таксичны, как и чепчик этой марки. А это уже опасно.

Но особенно много нарушений специалисты ЦСМ нашли в образцах детских носков. Соответствие установленным нормам безопасности и заявленному на этикетке составу сырья показали только два образца торговых марок «Гамма» и «Капризуля». Носки «MOYRA» сильно токсичные, а в изделиях марки «ИГЛА» меньше хлопка, чем указано на упаковке.

«Проводя исследование закупленных товаров, мы столкнулись с тем, что на этикетке товаров для новорожденных отсутствует соответствующая маркировка «для новорожденных», которая предполагает соблюдение более высоких требований изготовления продукции», — рассказала ведущий эксперт ЦСМ Яна Соколова.

Как советуют эксперты, покупая детскую одежду нужно обращать внимание на состав материалов (изделия для новорожденных и бельевые изделия детей до 1 года шьются из натуральных материалов), на качество исполнения швов — они должны быть ровными, симметричными, без незакрепленных нитей или необработанных краев. Поскольку дети подвижны, активны, изделия должны быть гигроскопичны и воздухопроницаемы, а материал мягким. Кроме того, у изделий для новорожденных есть особое требование — все швы должны быть выполнены на лицевую сторону. В целом детская вещь должна хорошо выглядеть и соответствовать возрасту ребенка.