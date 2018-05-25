Ещё
Тест: Куда вас отправит ворона с улицы Лизюкова?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Тест: Куда вас отправит ворона с улицы Лизюкова? 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
В этом году мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова» отмечает свой 30-летний юбилей. Маленький озорной шедевр Вячеслава Котеночкина по сей день нежно любим зрителями старшего поколения. Зрителям помладше тоже предстоит приятное знакомство с котенком Василием и городом Воронежом — 26 мая в рамках киножурнала «МУЛЬТ в кино» состоится премьера «Котенка с улицы Лизюкова 2».
Продолжение поручили создать воронежской студии Wizart, известной мультиками про «Снежную королеву». И у них получилось! Вторая часть сохраняет лучшее из первой и добавляет современных деталей, плюс к этому — прославляет свой родной город. В мультфильме вас ждет величественная Гото Предестинация, узнаваемые улицы Воронежа, на Tlum.Ru — тест: куда бы вас отправила ворона-колдунья, случись ей залететь на вашу улицу.
Как там бабушка учила… Карррр!
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Также вам понравится: Тест: Как хорошо вы знаете советские мультфильмы? 19 мультиков про котов и кошек
Tlum.ru: последние новости
Герои Cartoon Network прибудут на «Мультимир» Победители конкурса комиксов от «Смешариков» Появился первый постер нового мультсериала про принцессу Ши-ру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино13
Принцесса-алкоголичка появится в новом мультсериале
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение