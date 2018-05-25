Тест: Куда вас отправит ворона с улицы Лизюкова?

В этом году мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова» отмечает свой 30-летний юбилей. Маленький озорной шедевр Вячеслава Котеночкина по сей день нежно любим зрителями старшего поколения. Зрителям помладше тоже предстоит приятное знакомство с котенком Василием и городом Воронежом — 26 мая в рамках киножурнала «МУЛЬТ в кино» состоится премьера «Котенка с улицы Лизюкова 2».

Продолжение поручили создать воронежской студии Wizart, известной мультиками про «Снежную королеву». И у них получилось! Вторая часть сохраняет лучшее из первой и добавляет современных деталей, плюс к этому — прославляет свой родной город. В мультфильме вас ждет величественная Гото Предестинация, узнаваемые улицы Воронежа, на Tlum.Ru — тест: куда бы вас отправила ворона-колдунья, случись ей залететь на вашу улицу.

Как там бабушка учила… Карррр!

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