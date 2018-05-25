Фестиваль на набережной и Баста. Афиша на 26-27 мая 

Фестиваль уличных культур StreetPark (Михайловская набережная)
Для любителей стритстайла
StreetPark — фестиваль уличных культур, объединяющий представителей самых ярких уличных культур от автолюбителей и гонщиков до граффитистов и танцоров.
Тысячи людей соберутся вместе на набережной, чтобы окунуться в атмосферу творчества и драйва!
Дата: 27 мая Время: 13:00 «Здоровье — твой успех! Спорт для всех»
25 и 26 мая в манеже на Стадионе ЗАРЯ пройдет Всероссийский Фестиваль боевых искусств.
Здоровье — твой успех! Спорт для всех — так звучит название Всероссийского фестиваля боевых искусств и спортивных единоборств, который будет проходить в Новосибирске 25 и 26 мая.
Виды спорта, включенные в программу Всероссийского фестиваля боевых искусств:
Восточное боевое единоборствоДжиу-джитсуКаратэАйкидоКиокусинкайТхэквондоСаватДзюдоУшуММАВсестилевое каратэКендоКикбоксингТхэквондо GTFНожевой бойЧанбараВольная борьба
Торжественная церемония открытия праздника состоится 25 мая в 12.00 в центре спортивной подготовки «Заря» (ул. Спортивная, 2).
Вход — свободный.
Начало соревнований — 25 мая в 09.00. Торжественное открытие — 25 мая в 12.00.
Лекция «Привязанность и формирование сценария жизни»
Что такое привязанность, откуда она берется, и какое влияние оказывает на жизнь человека и его отношения с близкими? Как формируется и развивается привязанность? Когда и как мы начинаем и заканчиваем писать пьесу своей жизни? Можем ли мы изменить написанный сценарий? Какова роль родителей, семьи в написании жизненного сценария? Как воспитывать ребенка и быть «хорошими» родителями? Эксперт — Александр Глушинский, практикующий психолог, автор научных публикаций, юрист. Адрес: Максима Горького, 78. Время: 18:30.
Вход свободный.
Баста в Новосибирске. Концерт в ЛДС Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, родился в Ростове-на-Дону и к 30 годам смог попробовать свои силы в разных амплуа.
Он является основателем продюсерского центра Gazgolder, режиссером нескольких фильмов и был одним из членов жюри шоу «Голос» на Первом канале.
Также в разное время записывался и выступал под псевдонимами Баста Хрю, Ноггано и N1NT3ND0.
Место: ЛДС «Сибирь», ул. Богдана Хмельницкого, 23 Дата: 26 мая Время: в 18:00 Кинопремьеры
«Черновик»
12+ (Фэнтези).
Производство: Россия.
Формат: 2D Режиссер: Сергей Мокрицкий.
В ролях: Никита Волков, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин, Ольга Боровская, Ирина Хакамада, СеверияЯнушаускайте, Дмитрий Хрусталев, Ян Гэ. Экранизация романа знаменитого писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, автора сценариев «Ночного Дозора» и «Дневного дозора». Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет?
«Круги дьявола» 2018 года
Режиссер: Кевин Гротерт
Жанр: триллер, хоррор
В главных ролях: Стивен Дорфф, Дебора Кара Ангер, ДжонатонШек, Ник Ру Семья, отгородившаяся от окружающего мира, привлекает известного специалиста по оккультным наукам (Стивен Дорфф), чтобы вытащить сына из зловещей секты, одержимой культом насилия. Но в попытке остановить процесс захвата его разума, семья оказывается запертой в загородном доме в глубине леса в окружении безжалостных сектантов, решивших вернуть пропавшего члена своей секты.