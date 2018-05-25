Фестиваль на набережной и Баста. Афиша на 26-27 мая

Фестиваль уличных культур StreetPark (Михайловская набережная)

Для любителей стритстайла

StreetPark — фестиваль уличных культур, объединяющий представителей самых ярких уличных культур от автолюбителей и гонщиков до граффитистов и танцоров.

Тысячи людей соберутся вместе на набережной, чтобы окунуться в атмосферу творчества и драйва!

Дата: 27 мая Время: 13:00 «Здоровье — твой успех! Спорт для всех»

25 и 26 мая в манеже на Стадионе ЗАРЯ пройдет Всероссийский Фестиваль боевых искусств.

Здоровье — твой успех! Спорт для всех — так звучит название Всероссийского фестиваля боевых искусств и спортивных единоборств, который будет проходить в Новосибирске 25 и 26 мая.

Виды спорта, включенные в программу Всероссийского фестиваля боевых искусств:

Восточное боевое единоборствоДжиу-джитсуКаратэАйкидоКиокусинкайТхэквондоСаватДзюдоУшуММАВсестилевое каратэКендоКикбоксингТхэквондо GTFНожевой бойЧанбараВольная борьба

Торжественная церемония открытия праздника состоится 25 мая в 12.00 в центре спортивной подготовки «Заря» (ул. Спортивная, 2).

Вход — свободный.

Начало соревнований — 25 мая в 09.00. Торжественное открытие — 25 мая в 12.00.

Лекция «Привязанность и формирование сценария жизни»

Что такое привязанность, откуда она берется, и какое влияние оказывает на жизнь человека и его отношения с близкими? Как формируется и развивается привязанность? Когда и как мы начинаем и заканчиваем писать пьесу своей жизни? Можем ли мы изменить написанный сценарий? Какова роль родителей, семьи в написании жизненного сценария? Как воспитывать ребенка и быть «хорошими» родителями? Эксперт — Александр Глушинский, практикующий психолог, автор научных публикаций, юрист. Адрес: Максима Горького, 78. Время: 18:30.

Вход свободный.

Баста в Новосибирске. Концерт в ЛДС Василий Вакуленко , более известный как рэпер Баста, родился в Ростове-на-Дону и к 30 годам смог попробовать свои силы в разных амплуа.

Он является основателем продюсерского центра Gazgolder, режиссером нескольких фильмов и был одним из членов жюри шоу «Голос» на Первом канале.

Также в разное время записывался и выступал под псевдонимами Баста Хрю, Ноггано и N1NT3ND0.

Место: ЛДС «Сибирь», ул. Богдана Хмельницкого, 23 Дата: 26 мая Время: в 18:00 Кинопремьеры

«Черновик»

12+ (Фэнтези).

Производство: Россия.

«Круги дьявола» 2018 года

Жанр: триллер, хоррор