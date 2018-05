Слушаем Feduk'а, смотрим «Звёздные войны», едем на «Майскую велопрогулку» и ещё 17 идей для выходных

Мы всё ждали весну, а она нас только поманила — и уже уходит: через неделю лето. Вот вам план, как провести последние майские выходные. Синоптики обещают, что будет прохладно, зато без дождей.

Этот уик-энд насыщен музыкальными и спортивными фестивалями, в общем, есть где отдохнуть.

Пятница, 25 мая Концерт / Тимати

Завтра на сцене ДИВСа выступит рэпер Тимати. Объяснять, кто это такой, наверное, не стоит. Он представит новую программу «Поколение». Фанатки уже закупились билетами, нарисовали плакаты и очистили память телефона, чтобы снимать любимого исполнителя. Билеты ещё остались и на танцполе, и на трибунах. Если хотите вспомнить, с чего начинал рэпер, то пересмотрите клип его друга Децла «Вечеринка» или «Фабрику звезд» 2004 года, он там участвовал.

Где: ДИВС (ул. Олимпийская набережная, 3) Когда: 25 мая в 19:00 Сколько стоит: от 1200 рублей Возрастное ограничение: 6+

Фестиваль / Z-Rave night

Те, кто не пойдёт на Тимати, точно пойдут сюда. В пятницу в «Экспо» намечается мегатуса — как говорят организаторы, это «главный фестиваль твоей молодости». Всё начнётся в 21:00, а в 22:00 на сцену выйдет Feduk. Да-да, он самый. Именно он — автор, пожалуй, главного хита 2017 года «Розовое вино», где так красиво, что он перестаёт дышать. В 1:00 на сцене появится группа «Хлеб» (если вы не знакомы с их творчеством, но смотрите Дудя, то вспомните его заставку «Юрий будет Дудь, дудь будет Юрий», так вот — это они). На фестивале выступят BUMBLE BEEZY, GAZIROVKA и ещё некий тайный гость.

Организаторы обещают, что от станций метро «Площадь 1905 года», «Ботаническая» и «Динамо» будут ходить шаттлы. Их расписание можно посмотреть на сайте zrave.ru, там же — купить билет.

Где: МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (ул. Экспо-бульвар, 2) Когда: 25 мая с 21:00 Сколько стоит: от 2000 до 3500 рублей Возрастное ограничение: 18+

Лекции / «Моя наука: физика»

Если в этот пятничный вечер вы не хотите тусить, а хотите образовываться, то в информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Екатеринбурга пройдёт бодрый вечер «Моя наука: физика». Вы сможете послушать научно-популярные лекции о магнетизме и силе звука, узнать о перспективах развития атомной отрасли и посмотреть научно-популярный фильм.

А в 18:00 пройдёт квест, где можно попробовать стать учёным и наконец-таки решить проблему недостаточной энергообеспеченности Земли.

Где: ИЦАЭ (ул. 8 Марта, 62, отдельный рыжий вход) Когда: 25 мая с 18:00 Сколько стоит: вход свободный при наличии бесплатной регистрации Возрастное ограничение: 14+

Выставка фотографий / On the Roof

Если вы боитесь высоты, то сходите и посмотрите выставку фотографов-руферов — эти парни высоты не боятся и взбираются на здания без страховки, да ещё вон как снимают. Впервые в Екатеринбурге руферы Виталий Раскалов и Вадим Махоров покажут удивительную красоту мегаполиса с высоты знаменитых строений мира. Фотографии завораживают.

Где: Галерея современного искусства (ул. Красноармейская, 32) Когда: с 24 мая по 1 июля Сколько стоит: 250 рублей — полный билет, 200 рублей — льготный билет (для студентов и пенсионеров) Возрастное ограничение: 12+

Кино / «Кабинет доктора Калигари»

В «Колизее» покажут немой фильм для киноэстетов и ценителей авангардной музыки. Вы думали, времена немого кино прошли, ан нет. Фильм 1920 года «Кабинет доктора Калигари» будут показывать в живом музыкальном сопровождении известных российских музыкантов. Например, брат Егора Летова Сергей Летов будет играть на саксофоне и флейте. Фильм принадлежит к числу самых загадочных и страшных произведений в истории кинематографа. Сюжет берет начало в готических романах: сумасшедшие врачи и их мрачные создания, подавление воли, убийства и безумие.

Где: кинотеатр «Колизей» (пр. Ленина, 43) Когда: 25 мая в 20:00 Сколько стоит: 600 рублей Возрастное ограничение: 16+

Суббота, 26 мая Фестиваль / The Beatles Fest

В субботу Уралмаш будет отрываться под битлов. На бульваре Культуры пройдёт фестиваль песен легендарной и любимой группы The Beatles. В этом году фестиваль расширяет географию, на одной сцене выступят группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Барнаула, Сургута, Екатеринбурга и Казахстана. К тому же у нас выступит группа BeatLove. Это первый и единственный в России официальный трибьют The Beatles. Их костюмы и инструменты соответствуют оригинальным до мельчайших подробностей, копируются голоса, мимика и поведение на сцене. В этом году впервые все участники фестиваля вместе со зрителями исполнят в конце мероприятия один из хитов The Beatles под аккомпанемент симфонического оркестра.

Где: ЦК «Орджоникидзевский» (б-р Культуры, 3) Когда: 26 мая с 13:00 до 22:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Спорт / «Майская велопрогулка»

Отдохнули после «Майской прогулки»? Тогда готовьте свои велики для «Майской велопрогулки». В этом году для участников откроют пять маршрутов. Самый большой — 75 километров. Велосипедисты стартуют из микрорайона Академического, проедут через Юго-Западный лесопарк, Сортировку, частично обогнут Верх-Исетский пруд, проедут через Оброшинский лесопарк, Шувакиш, Гать, Чертово городище, озеро Песчаное и финишируют у торгового центра «Мега». Ещё три маршрута раскинули на 45, 25 и 15 километров. А самый маленький маршрут — 1,8 километра, эту дистанцию могут преодолеть дети с двух лет. Маршруты можно посмотреть здесь.

Где: ул. Вильгельма де Геннина и пр. Академика Сахарова, напротив отделения Почты России (ул. Вильгельма де Геннина, 49) Когда: 26 мая, старт с 7:00 до 12:00 Сколько стоит: на дистанцию 1,8 километра — от 150 рублей, на остальные дистанции — от 300 рублей (в день прогулки цены увеличатся) Возрастное ограничение: 2+

Кино / «Хан Соло: Звёздные войны. Истории»

Фанаты вселенной «Звёздных войн» трепещут. На экраны выходит новый фильм о легендарных героях и событиях далекого прошлого. Фильм расскажет о похождениях Хана Соло и его напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далекой Галактики.

Где: кинотеатры Екатеринбурга Когда: с 24 мая Сколько стоит: от 150 рублей Возрастное ограничение: 12+

Выставка / «Футбол? Футб-о-о-о-л!»

Вы помните, что случилось восемь лет назад в декабре? Члены исполкома Международной федерации футбола (FIFA) в Цюрихе доверили России право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. И этот выставочный проект в краеведческом музее посвящён футболу. Посетители смогут увидеть, как выглядел город до чемпионата и какие произошли изменения. Можно будет посмотреть на уникальные мячи с автографами футболистов, униформу волонтеров с Кубка конфедераций, почтовые марки, открытки и конверты разных стран мира, посвященные мундиалю, а ещё — коллекции каслинского литья, посвященные футболу.

Где: Свердловский областной краеведческий музей, Дом Поклевских-Козелл (ул. Малышева, 46) Когда: 23–27 мая, с 11:00 до 18:00 (касса — до 17:00) Сколько стоит: взрослый билет — 120 рублей, билет для школьников, студентов и пенсионеров — 70 рублей, для дошкольников — бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Спектакль / Dayton Dance Company

В Екатеринбург с гастролями приехал ансамбль современного танца «Дэйтон Данс Компани» из США. Труппа была основана в Дейтоне, штат Огайо, в 1968 году. Она получила мировое признание и гастролирует как в США, так и по всему миру — Бермудские острова, Канада, Чили, Китай, Франция, Германия, Польша, Россия и Южная Корея.

Где: Екатеринбургский театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а) Когда: 26 мая в 18:00 Сколько стоит: от 300 до 5000 рублей Возрастное ограничение: 12+

Выставка / «Растения-хищники»

Вы знали, что растения могут быть хищниками? Конечно, знали, венерину мухоловку в школе изучали все. Так вот, можно будет посмотреть на неё вживую. Два дня в городе будет работать выставка насекомоядных растений. В 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 можно будет увидеть, как кормят эти растения, и послушать экскурсию.

Где: перед контактным зоопарком на 3-м этаже экомолла «Гранат» (ул. Амундсена, 63) Когда: 26 и 27 мая в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Экскурсия / «Конструктивизм Свердловска»

Не так давно Екатеринбург сделал своим брендом архитектуру конструктивизма. Горожан зовут прогуляться в окрестностях бывшей Сенной площади (сейчас это парк Павлика Морозова ), заглянуть в кооператив «Опытстрой» — деревянные усадьбы времен первых пятилеток. Мы делали большой репортаж и изучали дома, где когда-то жила сама Майя Плисецкая . Их скоро снесут, чтобы построить здесь ЖК, но пока что художники превратили это место в арт-объект. Дальше экскурсия двинется в район Зеленой Рощи — там расскажут и покажут, как советский авангард обживал бывшую Щепную площадь.

Где: встреча у входа в Уральский федеральный университет (ул. Куйбышева, 48) Когда: 26 мая c 17:00 до 20:00 Сколько стоит: 250 рублей Возрастное ограничение: 18+

Соревнования / «Царь скалы»

Если ваш ребёнок вечно пытается забраться куда-нибудь повыше и при этом напевает Высоцкого «Лучше гор могут быть только горы», то отправьте его на состязания по скалолазанию. Участвовать могут дети от 7 до 12 лет. Дети будут состязаться в трёх дисциплинах: скорость, трудность и боулдеринг (вид скалолазания — серия коротких предельно сложных трасс). С собой нужно обязательно взять сменную обувь.

Где: скалодром «Восьмёрка» (ул. Гурзуфская, 48, 4-й этаж) Когда: 26 мая с 10:00 (время зависит от возрастной категории) Сколько стоит: 600 рублей Возрастное ограничение: 7+

Спорт / Пляжный волейбол

Через неделю лето, и на Уралмаше уже открыли сезон пляжного волейбола. В «VICTORY Парке» (часть территории парка Победы на Уралмаше) можно будет сыграть в волейбол. Соревнования здесь проходят еженедельно — с конца мая по конец августа.

Где: «VICTORY Парк» (ул. Республиканская, 1а) Когда: 26–27 мая с 10:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Лекция / Творческая встреча с коллекционером

В начале июня наш космонавт Сергей Прокопьев летит на орбиту, и это можно будет посмотреть в прямом эфире. А вот узнать всё о космонавтах можно на творческой встрече с Марселем Губайдуллиным в Музее изобразительных искусств. Марсель занимался подготовкой космонавтов во время полетов в невесомости, тренировок на выживание, принимал участие в подготовке экипажей к стартам на космодроме Байконур. Участвовал в поиске и спасении экипажей после их посадки на Землю. Кроме того, Марсель коллекционирует «фарфоровый космос», и часть этого собрания представлена на выставке «Космос наш!».

Где: Музей изо (ул. Воеводина, 5) Когда: 26 мая в 15:00 Сколько стоит: полный билет — 250 рублей, льготный (школьники, пенсионеры) — 100 рублей, студенты вузов очного отделения — бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Танцы / «ОРЕХ-2»

Из названия понятно, какие танцы ждут вас в ночь с субботы на воскресенье. Красивые девчонки будут трясти попой и, как говорят организаторы, в программе будет всё самое сладкое. В общем, что тут долго объяснять — на такое нужно смотреть. Ревнивым девушкам лучше приходить без своих парней. Хочешь не хочешь, а смотреть танцовщицам те будут точно не в глаза.

Где: «Свобода холл» (пер. Центральный рынок, 6) Когда: 26 мая в 23:00 Сколько стоит: 200 рублей, 150 рублей с флаером, который можно получить у организатора Возрастное ограничение: 18+

Воскресенье, 27 мая Фестиваль / «Майский экстрим»

На Плотинке в воскресенье будет большая движуха. Сюда съедутся спортсмены, с собой они возьмут байдарки, каяки и катамараны. Спортсмены на каяках будут играть в канополо — это командная игра с мячом на воде. А в 15:00 начнётся водная гонка. Участники будут сплавляться до ЦПКиО. Ещё одно увлекательное зрелище — конкурс «Лосось идёт на нерест». В 14:00 откроют створ Плотины, хлынет вода и спортсмены на судах будут бороться со стихией за призы. В программе — выступления девушек на полотнах и якутская борьба (да, есть и такая). Организаторы обещают, что на фестивале будет большая детская площадка, а всех участников накормят полевой кашей.

Где: Плотинка Когда: 27 мая с 11:30 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Мультфильм / «Садко»

А вот вам детский мультик про большую любовь. В новом мультфильме герой былин — Садко. Здесь он симпатичный веселый парень, который воюет за настоящую любовь с подводной ведьмой Барракудой (её озвучивает участница «Камеди Вумен» Екатерина Варнава ). Как и положено, современный Садко — мастак играть на гуслях.

Где: кинотеатры Екатеринбурга Когда: 27 мая Сколько стоит: от 100 рублей Возрастное ограничении: 6+

Выставка / «Стилизованный Екатеринбург»

Студия изо «Полосатый кот» открывает выставку работ маленьких художников — от 4 до 17 лет. Рисунки, которые будут на выставке, вошли в книгу «Азбука живописи в картинках. Для больших и маленьких про Екатеринбург» — это единственное в России издание, составленное юными художниками о великих художниках.

Где: МЦИ «Главный проспект» (ул. Ленина, 8, 1-й этаж, Атриум) Когда: 19 мая — 31 августа с 12:00 до 20:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Спектакль / «Большая советская энциклопедия»

Спектакль по пьесе Николая Коляды поднимает тяжёлые и вечные вопросы: а что будет — там? И, когда нет веры в будущее, когда человека страшит смерть, когда кажется, что это тупик и выхода нет, — как жить тогда? После смерти бабушки в пустой квартире остаются три человека: работница социальной службы Вера, родственница покойной Вика и квартирант Артём. Взаимоотношения этих людей и есть основа спектакля. Кому достанется в наследство всё, что было нажито? В спектакле играет Василина Маковцева — мы делали с ней интервью после того, как она вернулась с Каннского кинофестиваля.

Где: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97) Когда: 27 мая в 19:00 Сколько стоит: 350–650 рублей Возрастное ограничение: 18+

Концерт / Шоу комедийной импровизации «Кадры»

Что здесь будет, сказать сложно, потому что люди на сцене будут импровизировать, но организаторы обещают, что будет смешно. Комики будут играть короткую форму комедийной импровизации — это миниатюры от 5 до 15 минут, а темы для них придумывают зрители.

Где: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) Когда: 27 мая в 17:00 Сколько стоит: 300 рублей Возрастное ограничение: 16+

Выставка / «Город как точка опоры»

Обычно картины рисуют, хотя это современное искусство не поймёшь, но эти картины интересно разглядывать под разным углом. Они сделаны из саморезов. Художники создали уникальную коллекцию «реплик» на двенадцать картин именитых мастеров XIX и XX веков в технике красочных мозаик из строительных инструментов. Здесь и «Купание красного коня» Петрова-Водкина, и «Подсолнухи» Ван Гога, и «Черный квадрат» Малевича. Про эту выставку мы немного рассказывали, когда гуляли по экспозициям в «Ночь музеев».

Где: Галерея современного искусства (ул. Красноармейская, 32) Когда: с 24 мая по 1 июля Сколько стоит: 250 рублей (полный), 200 рублей (льготный: студенты и пенсионеры) Возрастное ограничение: 12+

Спорт / Зеленый марафон «Бегущие сердца» (на правах рекламы)

27 мая Екатеринбург присоединится к всероссийскому Зеленому марафону «Бегущие сердца». Принять участие в основном забеге на 4 км может любой желающий в возрасте от 14-ти лет даже с минимальной спортивной подготовкой. Отдельный зачет предусмотрен для мужчин, женщин, мальчиков и девочек (две возрастные детские группы — 8–10 лет и 11–13 лет). Для детей с 8 до 13 лет — отдельная трасса длиной 280 метров.

Победители будут награждены призами от Сбербанка и партнеров Зеленого марафона.

Каждый посетитель сможет найти занятие по душе: попробовать полевую кухню, почувствовать себя настоящим инкассатором, нанести аквагрим, принять участие в квесте добрых историй по мотивам сказки «Цветик-семицветик», послушать выступление музыкального коллектива «Годжи». Зарегистрироваться на забег можно в день мероприятия на площадке с 9:00.

Где: ЦПКиО им. В. В. Маяковского (ул. Мичурина, 230), www.greenmarathon.ru Когда: 27 мая с 9:00 Сколько стоит: вход на праздник и участие в забеге бесплатны Возрастное ограничение: 0+