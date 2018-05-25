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Как меняется внешность: шесть израильских девушек через 5 лет
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Как меняется внешность: шесть израильских девушек через 5 лет 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Шесть лет назад фотограф Нета Дрор сделала портреты шести израильских девочек, которым было на тот момент 15. И вот спустя 5 лет Нета вернулась к ним и сняла их снова.
Теперь 20-летние молодые женщины на портретах кажутся более уверенными в себе и собранными. На самом деле возрастная разница поражает: изменения произошли не только во внешности, но и на эмоциональном уровне. «Было невероятно интересно наблюдать, как они изменились, как по-другому они преподносят себя камере, такие взрослые, уверенные в себе и не желающие теперь раскрываться перед камерой. Было ясно, что теперь они больше понимают себя и свое тело».
Главная цель фотопроекта — не показать драматические изменения в стиле «до и после», а, скорее, захватить едва уловимые моменты, когда взросление только-только начинается.
Источник: So Bad So Good
Дана, 2011 год.
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