«Королева сварки» о платьях, Казанове и «четких ребятах»

На огромном предприятии с невыговариваемым названием ВНИИМЕТМАШ есть особенный корпус. Там внутри цветные стены, в одной из комнат — девичья гардеробная, и все вокруг заставлено цветными скульптурами из металла. Здесь трудится Weld Queen (англ. — «королева сварки») — художник Александра Ивлева. Три года назад она арендовала это помещение, сделала в нем ремонт и принялась варить. Сталь, а не борщ.

"Казанова, ну ты красавчик"

"Моя мама — профессиональный повар, — рассказывает Александра. — И она мне все детство говорила: «Саша, только не в повара, это тяжелая работа, все время на ногах, кастрюли таскаешь…» Теперь я смеюсь: «Мама, я тебя послушалась, я не повар. Но тоже варю».

Саша не планировала становиться ни художником, ни сварщиком. Просто одиннадцать лет назад к ней стали приходить идеи, и она начала рисовать маслом. «Но это было не то, — говорит она. — Я искала свой материал. Пришла к отцу и попросила: научи меня варить». Папа-инженер только обрадовался, и вскоре Саша стала варить металлические светильники: «Я брала железку в руки и понимала, что меня как магнитом тянет».

Потом Саша получила профессиональное образование — выучилась в колледже и стала сварщиком третьего разряда. Возможно, она даже пошла бы когда-нибудь работать на завод. Но в 2015 году ее разбудил кот. Вернее — идея: создать скульптуру медитирующего кота. «Я проснулась и села на кровати в позе лотоса. И представила себе, что я большой медитирующий кот. Как будто ощутила себя в его теле, — вспоминает она. — Представила, что люди приходят, садятся ко мне, и им так спокойно становится. И я помчалась его делать». Через два месяца медитирующий кот Тихвами впервые отправился на выставку.

С тех пор идеи скульптур стали приходить одна за другой. Саша так и говорит: «приходить» — они появляются сами. «Как-то я ехала в поезде и просто рисовала. Рисую, линия идет, идет… И я понимаю, что это человек. Говорю ему: „Привет, а как тебя зовут?“ И тут же отвечаю сама: „Казанова! Ну ты красавчик вообще!“

Теперь Казанова живет в ее мастерской. Это ярко-оранжевый железный „мужчина“, на которого можно сесть и покачаться. Саша любит делать качалки, называет их интерактивными скульптурами. Ее работы часто размещают не в музеях, а в парках: там они служат и скамейками, и качелями, и украшением. Каждый человек, который садится на такую скульптуру, создает собственный перформанс — и для себя, и для окружающих.

Первой качалкой Саши стал „конь-огонь“ — лошадка красного цвета: „У друга был день рождения, и я думала — что подарить большому мальчику? И решила, что о такой лошадке мечтал каждый ребенок“. А потом пошли скульптуры-»люди". «Это Дорифор, — знакомит нас Саша. — Античный канон мужской фигуры. Современный Дорифор — это ухоженный мужчина, обязательно с бородой. Я сама не поклонница бородатых мужчин, но это так отражает нашу действительность…» Есть и женский аналог — Мадонна. У скульптур нет лиц: предполагается, что зритель нарисует его в воображении сам.

Сварщики-ангелы и «четкие ребята»

Саша показывает нам свой гардероб. «Это традиционное русское сварочное платье, когда я его надеваю, то маску ношу как кокошник, — рассказывает она. — Это — вечернее, с воланами, можно надеть на открытие выставки. А вот ангельский костюм. Ангелы — это наши помощники, они латают дыры мироздания, и когда они это делают, им нужны крылья в цвет облаков, чтобы маскироваться…»

Все эти костюмы сшиты из огнеупорного брезента, в каждом из них Саша варит. Это часть ее мифологии. Мира, который она придумала сама и о котором вполне можно написать книгу вроде «Властелина колец». В нем есть и галактические сварщики, и сварщик-супермен. Сейчас на Саше, правда, обычный рабочий костюм, а с ним — специальные ботинки с железными носами: «Чтобы, если сюда упадет железка, у меня не расплющился палец». Свои костюмы Саша придумывает сама. И проводит в них перформансы и мастер-классы.

К нарядам Саша добавляет «сумку для сильных женщин», сваренную из арматуры, — она, в общем, не так уж много весит, обычные женские сумки бывают и потяжелее.

Еще есть авоська с бутылкой пива — ее надо носить со спортивным сварочным костюмом. Он появился после одной профессиональной выставки — Саша часто на таких бывает. «Это было под конец, все были уже веселые, и подходит ко мне парень и говорит: „Саша, ну ты же сварщик третьего разряда! И я сварщик! Мы такие клевые!“ Такой четкий парень, и видно, что я ему братан по полной программе, — смеется она. — Он мне повторил это раз десять. И в 5.30 утра меня разбудила идея: надо сделать спортивный сварочный костюм для „четких ребят“, а к нему авоську из арматуры с пивом и семечками».

Хотя сварщики — «четкие ребята» и могут иногда выпить пива, Саша просит не думать о них шаблонно. «Все эти стереотипы о „вечно пьяных сварщиках“… Да сварщик не может быть пьяным на заводе, потому что его просто не допустят к работе! От того, что он делает, зависят жизни людей».

Настоящий сварщик

"Когда я при знакомстве с мужчиной говорю о своей работе, первая реакция — недоверие. Спрашивают: «Шутишь, что ли?» Потом я рассказываю, и у них появляется подозрение, что я и правда сварщик, — рассказывает Саша. — А на выставках, когда я прихожу в маске, иногда иронично спрашивают: «А сварщик-то настоящий? Что, правда варите?» Что тут ответишь? Ну да, варю…"

Сакраментальное «ну ты же девочка» Саше слышать доводилось. Но только не от близких людей — они ее поддерживали изначально. «Но вообще, когда я в сварочном платье, ни у кого не возникает сомнений, что я девочка», — улыбается она.

На мастер-классы, которые Саша иногда проводит на фестивалях, приходят и женщины, и мужчины. Саша говорит, что научить азам несложно, а «люди счастливы невероятно — их как в космос свозили».

И хотя Саша — настоящий сварщик, себя она называет художником: сварка для нее — это прежде всего технология. Она пока не зарабатывает на своих скульптурах, но говорит, что дело движется: покупателей и приглашений на фестивали становится все больше. Зовут в том числе и за рубеж, например на фестиваль Burning Man, который пройдет в августе. «Для меня деньги, которые я получаю от продажи скульптур, — просто ресурс, чтобы делать новые работы, — признается Саша. — У меня дорогое производство, но все затраты кажутся смешными по сравнению с тем, что я должна сделать».

Возможно, работать сварщиком на заводе было бы выгоднее, чем заниматься современным искусством. Но Саша на такие слова только смеется. «Если я сейчас приду на завод, меня просто не допустят — у меня нет ни специального удостоверения, ни опыта. Но если вдруг стране будет не хватать кадров и Weld Queen „призовут“… Конечно, чем смогу, помогу».