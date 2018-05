Полиция опубликовала фото двоих подозреваемых во взрыве ресторана в Канаде

Полиция Канады опубликовала в Twitter фото двоих подозреваемых в организации взрыва в индийском ресторане города Миссисауга, в результате которого пострадали не менее 15 человек. Состояние троих из них остается критическим. Врачи борются за их жизнь.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6

— Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) 25 мая 2018 г.