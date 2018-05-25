Костромских ребятишек приглашают фотографировать божьих коровок

Приближается долгожданное лето — пора ярких красок и впечатлений! Летние каникулы — замечательный повод повести время вместе с семьей и заняться общим увлекательным делом. Семейный конкурс «Такие разные коровки» позволит раскрыть творческий потенциал членов Вашей семьи и проявить креативность.

25 мая впервые стартует региональный семейный творческий конкурс «Такие разные коровки».

Организаторами Конкурса являются ОГБУК «Музей природы Костромской области», Костромское областное отделения ВОО «Русское географическое общество» , ОГБУК «Костромская областная детская библиотека имени Аркадия Гайдара».

Принять участие в конкурсе могут только семьи с детьми (в том числе и неполные) Участие дедушек и бабушек приветствуется. Возрастные ограничения для любых членов семьи отсутствуют.

Конкурс проводится по двум номинациям:

А «Портрет незнакомки»

К участию принимаются фотоработы, выполненные в технике «Макрофотосъемка». Объекты фотосъемки — божьи коровки разных видов. Можно присылать работы из авторского фотоархива. Фотографии должны быть снабжены краткой авторской детской историей, главным персонажем которой является божья коровка (истории могут быть стихотворными).

Б «Семейный талисман»

К участию принимаются авторские ручные декоративно-прикладные изделия, олицетворяющие символ семьи. Центральным персонажем изделия должна быть божья коровка. Выбор техники и материала для ручного творчества не ограничен, единственное требование — общедоступность и низкая стоимость материала. В качестве семейных талисманов в Конкурсе могут принимать участие рисунки, скульптуры, аппликации, мозаики, вышивки, вязаные, плетеные и резные изделия и т.д.

Работы будут приниматься с 01 июня 2018 г. по 05 сентября 2018г.

На конкурс принимаются только авторские работы.

Конкурс проходит при поддержке департамента культуры Костромской области и департамента образования и науки Костромской области.

Генеральным партнёром Конкурса выступают ­­­­­­­­­­­­­­­­­магазины счастливого детства «Коровки».

Конкурс проходит при поддержке официальных партнёров:

— ООО «Мир животных»;

— Детская художественная школа № 1 им. Н. П. Шлеина города Костромы;

— МБУ ДО г. Костромы «Центр естественно-научного развития „ЭКОсфера“.

Информационными партнерами в проведении Конкурса выступают:

— информационный портал СМИ44;

— информационный портал Костромы K1NEWS.

— „Северная правда“

— ОТРК „Русь“

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 16 сентября 2018 г. в 14 часов в Музее природы Костромской области. Из 30 лучших фоторабот будет сформирована выставка „Такие разные коровки“. Из 30 лучших декоративно-прикладных изделий будет сформирована выставка „Семейный талисман“.

Заявки на участие и конкурсные фотоработы принимаются по адресу: е-mail: korovka-zhuk@yandex.ru. ; ручные декоративно-прикладные изделия принимаются по адресу: 156000 г. Кострома, ул. Молочная гора, д. 3,

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайтах:

www.km-priroda.ru www.rgo.ru/ru/kostroma

Телефоны для справок:

8 (4942) 31-69-16 (Алёна Павловна Зорина, Елена Владимировна Баукина)