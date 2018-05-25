Костромских ребятишек приглашают фотографировать божьих коровок 

Приближается долгожданное лето — пора ярких красок и впечатлений! Летние каникулы — замечательный повод повести время вместе с семьей и заняться общим увлекательным делом. Семейный конкурс «Такие разные коровки» позволит раскрыть творческий потенциал членов Вашей семьи и проявить креативность.
25 мая впервые стартует региональный семейный творческий конкурс «Такие разные коровки».
Организаторами Конкурса являются ОГБУК «Музей природы Костромской области», Костромское областное отделения ВОО «Русское географическое общество», ОГБУК «Костромская областная детская библиотека имени Аркадия Гайдара».
Принять участие в конкурсе могут только семьи с детьми (в том числе и неполные) Участие дедушек и бабушек приветствуется. Возрастные ограничения для любых членов семьи отсутствуют.
Конкурс проводится по двум номинациям:
А «Портрет незнакомки»
К участию принимаются фотоработы, выполненные в технике «Макрофотосъемка». Объекты фотосъемки — божьи коровки разных видов. Можно присылать работы из авторского фотоархива. Фотографии должны быть снабжены краткой авторской детской историей, главным персонажем которой является божья коровка (истории могут быть стихотворными).
Б «Семейный талисман»
К участию принимаются авторские ручные декоративно-прикладные изделия, олицетворяющие символ семьи. Центральным персонажем изделия должна быть божья коровка. Выбор техники и материала для ручного творчества не ограничен, единственное требование — общедоступность и низкая стоимость материала. В качестве семейных талисманов в Конкурсе могут принимать участие рисунки, скульптуры, аппликации, мозаики, вышивки, вязаные, плетеные и резные изделия и т.д.
Работы будут приниматься с 01 июня 2018 г. по 05 сентября 2018г.
На конкурс принимаются только авторские работы.
Конкурс проходит при поддержке департамента культуры Костромской области и департамента образования и науки Костромской области.
Генеральным партнёром Конкурса выступают магазины счастливого детства «Коровки».
Конкурс проходит при поддержке официальных партнёров:
— ООО «Мир животных»;
— Детская художественная школа № 1 им. Н. П. Шлеина города Костромы;
— МБУ ДО г. Костромы «Центр естественно-научного развития „ЭКОсфера“.
Информационными партнерами в проведении Конкурса выступают:
— информационный портал СМИ44;
— информационный портал Костромы K1NEWS.
— „Северная правда“
— ОТРК „Русь“
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 16 сентября 2018 г. в 14 часов в Музее природы Костромской области. Из 30 лучших фоторабот будет сформирована выставка „Такие разные коровки“. Из 30 лучших декоративно-прикладных изделий будет сформирована выставка „Семейный талисман“.
Заявки на участие и конкурсные фотоработы принимаются по адресу: е-mail: korovka-zhuk@yandex.ru. ; ручные декоративно-прикладные изделия принимаются по адресу: 156000 г. Кострома, ул. Молочная гора, д. 3,
Более подробная информация о конкурсе размещена на сайтах:
www.km-priroda.ru www.rgo.ru/ru/kostroma
Телефоны для справок:
8 (4942) 31-69-16 (Алёна Павловна Зорина, Елена Владимировна Баукина)